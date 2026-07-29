25 de Mayo: concesionan la señal del cable local «El Alamo»

Jesica Garrido queda al frente de Canal 2 El Álamo de 25 de Mayo, tras asumir la concesión oficial del canal.

La Comunicadora Social y Técnica Superior en Marketing Digital, Jesica Garrido, es la nueva responsable de la concesión de Canal 2 El Álamo de 25 de Mayo, un proyecto que marca el inicio de una nueva etapa para la televisión local.

La rúbrica de la firma que oficializa la concesión del canal se llevó a cabo junto al empresario Lucio Ganaleri, propietario de Video Cable El Álamo, dando inicio formal a este nuevo desafío de comunicación.

El proyecto tiene como misión informar con responsabilidad, dar voz a las instituciones, emprendedores, productores, deportistas, artistas y vecinos, promoviendo la identidad local y generando contenidos de calidad.

Su visión es consolidarse como un medio innovador que integre televisión, radio y plataformas digitales.

Actualmente, la fecha de inicio de las transmisiones aún se encuentra en evaluación, ya que dependerá de los tiempos que demande este importante desafío para ofrecer un medio con la calidad y el profesionalismo que la comunidad merece.

Jesica Garrido resaltó especialmente la importante incorporación de la Comunicadora Flavia Heredia, “Quiero agradecer profundamente a Flavia por acompañarme en este desafío. Para mí es una pieza fundamental y eficiente en la construcción de este sueño y en cada paso que estamos dando para hacerlo realidad”.

Canal 2 El Álamo vuelve a proyectarse como un espacio de comunicación abierto a toda la comunidad, con una fuerte apuesta por la producción local, el desarrollo de 25 de Mayo y la región