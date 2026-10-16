Alertan por posible terremoto de 9 grados en la frontera de Chile y Perú por energía acumulada de hace 1.000 años

El terremoto de magnitud 7,7 sacudió el viernes pasado al suroeste de Panamá volvió a encender las alarmas. La advertencia de un sismólogo peruano.

Tras el último terremoto registrado en Panamá la semana pasada, y luego de los episodios similares registrados en Venezuela y Colombia en los últimos cuatro meses, en las últimas horas se conoció la advertencia de un conocido especialista sobre un posible sismo en la frontera de Chile -Perú.

El terremoto de magnitud 7,7 sacudió el viernes pasado al suroeste de Panamá a las 12:56 hora local. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí y a unos 239 kilómetros de la capital, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Este episodio volvió a poner en alerta a varios países latinos, ya que en los últimos meses han sido golpeados por devastadores terremotos que dejaron cientos de muertos y miles de desaparecidos.

Pero en las últimas horas un sismólogo peruano lanzó una advertencia, al indicar que la costa central de Perú acumula energía desde 1746, lo que podría llegar a desencadenar en un sismo de magnitud 8,5 a 8,8 grados.

Incluso habló de un posible terremoto magnitud 9 en la frontera de Chile y Perú por energía acumulada de hace 1.000 años.

Según publica el diario Bio Bio de Chile, distintos estudios han detectado también alta energía sísmica acumulada en el norte de Chile, cercano a la frontera con Perú. Sin embargo, aclaran que anticipar el tamaño y el momento exacto sigue siendo “altamente incierto”, aunque sí se puede prever dónde ocurrirá un fuerte movimiento telúrico.

¿Podría registrarse un terremoto 9 grados?

César Jiménez Tintaya es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y fue quien advirtió que la costa central de Perú acumula energía desde el último terremoto en la zona, en 1746. En diálogo con Radio Bío Bío, el experto aseguró podría ocurrir un sismo de magnitud 8,5 a 8,8.

Investigaciones científicas han identificado una importante acumulación de energía sísmica en sectores del sur de Perú y norte de Chile, una región ubicada en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica.

Sobre esto, un estudio de 2024 publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth, midió con GPS cómo se mueve el suelo. Usó 73 estaciones entre Lima y Arica, en la frontera con Chile, y midió entre 2007 y 2022. Así, calculó cuán “pegadas” están las placas de Nazca y Sudamérica, como dos piezas que se frotan y se traban. Donde están muy trabadas, se acumula tensión, como un resorte comprimido.

Como resultado de estos estudios, se estima que el tramo sur de Perú podría tener un sismo de magnitud 8,4 a 9,0. El de 8,4 tendría un período de retorno de unos 100 años, y el de 9,0, de unos 1.000. También halló un tramo de 150 a 200 kilómetros entre Ilo y Arica sin romperse, que podría generar un sismo mayor a 8,0.

Cuáles son las cuatro zonas que podrían llegar a registrar un terremoto

De igual modo, un estudio de 2022, publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), revisó seis terremotos grandes ocurridos en Sudamérica desde 2000.

Fue así que se identificaron cuatro zonas de preocupación, dos de ellas en Chile:

La primera es el norte chileno, entre Iquique y Antofagasta, que no se rompe desde 1877. Allí la tensión acumulada equivaldría a un sismo de magnitud 8,4.

La segunda es la zona de Vallenar y Atacama, entre los 26° y 29,5° de latitud sur, que rompió por última vez en 1922. La tensión acumulada sería comparable con un terremoto de 8,3.

El tramo del extremo sureste de Perú, cerca de Arica, tampoco se rompe desde 1868, y el estudio calcula que acumula energía para un sismo de 8,4.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá un megaterremoto?

No es posible predecir con exactitud la fecha ni la magnitud de un terremoto. Los estudios de brechas sísmicas y acumulación de energía permiten evaluar el peligro y elaborar escenarios, pero no anticipar un evento con precisión.

La acumulación de energía tectónica tampoco significa que un terremoto de magnitud 9 vaya a ocurrir necesariamente en el corto plazo. Las estimaciones científicas describen escenarios posibles y están sujetas a incertidumbres sobre el comportamiento de las fallas y la extensión de la ruptura