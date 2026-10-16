Tentativa de homicidio en Catriel: imputaron a un hombre y quedó detenido en prisión preventiva

La Fiscalía formuló cargos contra un hombre acusado como autor del delito de homicidio en grado de tentativa, tras haber agredido con un arma blanca a otro sujeto y causarle heridas de gravedad. La víctima se encuentra internada en estado crítico.

Según relataron el fiscal jefe Gustavo Herrera y la fiscal del caso Analía Díaz, el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 14 de octubre, cerca de las 05:30 horas, en el interior de un departamento del barrio 400 Viviendas. En ese contexto, el imputado habría atacado reiteradamente a la víctima con un arma blanca en la zona del tórax y el hígado con la intención de quitarle la vida, acción que no se concretó debido a que el herido logró escapar del inmueble para buscar auxilio.

Una remisera que tendría vínculo con el imputado fue quien trasladó a la víctima de urgencia al nosocomio local. Debido a la severidad de las lesiones, que afectaron órganos vitales como el corazón y el hígado, el paciente debió ser derivado e intervenido en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva en estado crítico.

La Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística iniciaron un rastrillaje en la zona en busca de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Las tareas de campo permitieron seguir un rastro de manchas hemáticas y analizar las cámaras de monitoreo municipal, lo que orientó el procedimiento hacia el departamento del acusado.

Con la correspondiente autorización de la jueza de Garantías, la policía allanó la propiedad del acusado, donde se procedió al secuestro de dos cuchillos, prendas de vestir con cortes y múltiples rastros de sangre en diversos ambientes del inmueble.

El Ministerio Público Fiscal sustentó la imputación en las actuaciones policiales, los peritajes del Gabinete de Criminalística, los testimonios recabados y los informes médicos que certificaron la gravedad de las heridas.

Fundado en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el mismo término de la investigación. Informó que el acusado tiene antecedentes penales computables y que, al momento en que llegó la policía al departamento, intentó escapar por una puerta trasera, momento en el que fue aprehendido por el personal.

El defensor oficial que asistió técnicamente al imputado, Horacio Briges Doyhenard, indicó que existe un hecho e información, pero sostuvo que falta acreditar la autoría, dado que la víctima no habría señalado a su defendido. Por tal razón, solicitó que no fueran formulados los cargos. Respecto de la medida cautelar, propuso fijar un domicilio distinto al lugar del hecho y disponer el control con monitoreo satelital.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar tal como lo solicitó la Fiscalía, entendiendo que existen riesgos procesales que ponen en peligro la investigación.