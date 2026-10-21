Catriel – 25 de Mayo: multitudinario reclamo por la Ruta 151

Vecinos de Catriel y 25 de Mayo se manifestaron este miércoles en ambas localidades para expresar su preocupación y malestar por el deterioro de la Ruta Nacional 151.

El reclamo pone nuevamente en el centro de la atención el estado de una vía fundamental para la comunicación, el transporte y la actividad económica de toda le región y conexión indispensable entre el norte y el sur del País.

Las comunidades exigieron respuestas concretas y soluciones urgentes que permitan garantizar condiciones seguras de circulación. La convocatoria surge luego del accidente fatal del pasado domingo en el Km 104 de la Ruta 151 que costó la vida de una niña de 15 años, mientras su hermana y su madre continúan internadas con graves lesiones. El siniestro ocurrió cuando la conductora esquivó un pozo de grandes dimensiones y se encontró con una camioneta que circulaba en sentido contrario. El impacto fue frontal.

AUTOCONVOCADOS DE TODOS LOS SECTORES

Más de un millar de personas se acercó voluntariamente a la Ruta 151 (acceso a Catriel) poco después de las 10:00 hs para manifestarse pacíficamente y pedir soluciones concretas. En 25 de Mayo la concentración fue en Puente Dique..

Luego de distribuir volantes y mensajes sobre la problemática, los vecinos firmaron un petitorio con los puntos salientes del reclamo dirigido a las autoridades nacionales y provinciales.

La manifestación estuvo controlada en todo momento y aunque hobo algunas diferencias de criterio con respecto al tiempo de la medida, todo finalizó sin inconvenientes alrededor de las 13:30 hs.

Varios camioneros que quedaron varados por la medida se sumaron al reclamo expresando que es casi imposible circular por el estado de las rutas desde Entre Ríos (se extrae la arena para fràcking), hasta Neuquén. “Antes demorábamos 24 hs por viaje, ahora mínimo 48 hs, dijo un camionero de Gualeguaychu.

Solicitaron medidas preventivas mientras se concretan las obras

En paralelo, los vecinos continuaron trabajando en la presentación del petitorio destinado a las autoridades nacionales, con copia al Gobierno de Río Negro y a la Municipalidad de Catriel.

Una de las participantes explicó que, si bien existe expectativa por las gestiones previstas para el 29 de octubre respecto del futuro de la Ruta 151, la comunidad necesita respuestas inmediatas.

«Estamos súper contentos, pero que no sea enero de 2027. Que haya una prevención», manifestó.

Entre las medidas urgentes reclamadas mencionó la presencia de maquinaria vial para intervenir sobre banquinas y sectores deteriorados, mayor señalización, cartelería preventiva y controles de seguridad.

El planteo central fue que, independientemente de los plazos administrativos y del eventual traspaso de responsabilidades sobre la carretera, deben ejecutarse trabajos que permitan reducir los riesgos de circulación.

TRASPASO EL 29 DE OCTUBRE

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anticipó que está previsto que el 29 de octubre la provincia firme con Vialidad Nacional el traspaso de las rutas 22 y 151 y que las reparaciones urgentes comenzarán a fines de noviembre. “En el mes de noviembre vamos a estar en obra”, con las tareas de reparación urgente.

Uno de los puntos nodales que concernían a Río Negro era el arreglo de las rutas 22 y 151. Para eso, la gestión de Weretilneck demandaba el traspaso de la gestión a la provincia. Tras llegar a un acuerdo semanas atrás, anunció que se prevé que el 29 de octubre se ponga la firma definitiva.

Según precisó Weretilneck, este sería el primer paso para luego poder “ir avanzando en otras etapas”. El comienzo de las obras, indicó el gobernador, tendría lugar a fines de noviembre con las “reparaciones urgentes”, para en “marzo o abril” de 2027 recibir el primer financiamiento “grande” de Fonplata.

Para Weretilneck, el hecho de que las provincias se hagan cargo de las rutas es algo que comenzarán a asumir “con mayor naturalidad”, más allá de que su gestión siga siendo potestad del Estado Nacional a través de la recaudación de los impuestos.

Consultado sobre si esto le dará una mayor “autonomía” a las provincias, el mandatario señaló que se trata de un “desafío” porque no todas las rutas son susceptibles de ser financiadas a través de la concesión público-privada. “Iremos viendo a medida que corran los años. El primer desafío es 22 y 151”, puntualizó.

Momentos de tensión en el reclamo por la Ruta 151: diferencias entre vecinos por la modalidad del corte

Durante la manifestación de este miércoles en el acceso sur de Catriel, surgieron diferencias entre los vecinos autoconvocados sobre la continuidad y modalidad de la protesta. Mientras algunos pretendían interrumpir completamente el tránsito, otros defendieron la medida inicialmente acordada de restringir únicamente la circulación de camiones. La Policía intervino para clarificar la situación y comunicar las decisiones a la Justicia Federal.

La manifestación de vecinos autoconvocados que se desarrolló durante la mañana de este miércoles 21 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, en el acceso sur de Catriel, registró algunos momentos de tensión cuando surgieron diferencias entre los participantes respecto de la modalidad del corte.

La situación fue registrada en vivo por el móvil de exteriores de FM Alas 95.1, que se encontraba realizando la cobertura del reclamo por el deterioro de la carretera y la exigencia de respuestas concretas a las autoridades nacionales.

La convocatoria había sido organizada inicialmente como una protesta pacífica, con una duración aproximada de tres horas y restricciones exclusivamente para el transporte pesado, permitiendo la circulación de vehículos particulares, camionetas y servicios de emergencia.

Sin embargo, durante el desarrollo de la jornada, un grupo de manifestantes planteó la posibilidad de profundizar la medida e impedir también el paso de vehículos livianos, lo que generó intercambios de opiniones entre los presentes.

La Policía pidió precisiones sobre la medida

Ante esta situación, personal policial que se encontraba en el lugar intervino para solicitar definiciones claras respecto de la modalidad y duración de la protesta.

El responsable del operativo explicó que ya había informado a la Justicia Federal sobre una interrupción parcial del tránsito pesado durante aproximadamente tres horas, pero que los cambios propuestos por algunos manifestantes requerían una nueva comunicación.

«Yo hablé con la Justicia Federal y les dije que iban a cortar durante tres horas. Y ahora me dicen que los vehículos chicos también van a cortar. Hoy no me lo dijeron», manifestó el funcionario durante el intercambio con los vecinos.

Asimismo, explicó que las autoridades judiciales necesitaban conocer con precisión las características de la protesta para determinar si correspondía iniciar actuaciones.

La presencia policial tuvo como objetivo mantener el orden, prevenir incidentes y procurar que la manifestación se desarrollara sin situaciones de riesgo.

Los organizadores insistieron en evitar un corte total

Frente a las diferencias, uno de los vecinos que participaba de la coordinación de la protesta pidió mantener la modalidad originalmente anunciada.

«Esto se organizó de esta manera. Los autos particulares, las camionetas, esos van a pasar. Nosotros lo que pretendemos es que esto se visibilice, que los camiones van a parar, nada más», expresó ante los manifestantes.

También recordó que en 25 de Mayo y otros sectores de la Ruta 151 se estaban aplicando restricciones similares, permitiendo la circulación de vehículos livianos.

El vecino señaló que el objetivo principal era obtener una respuesta de Vialidad Nacional, sin afectar innecesariamente a quienes necesitaban trasladarse.

«No es la idea hoy de hacer un corte total. Queremos ver qué respuesta tenemos de Vialidad. Hoy lo que nos importa es que Vialidad se haga presente», sostuvo.

Además, explicó que una interrupción prolongada requeriría una organización considerablemente mayor, con disponibilidad de agua, alimentos, sanitarios y personas que pudieran garantizar la continuidad de la medida.

«No podemos hoy pretender hacer un corte definitivo cuando no están dadas las condiciones ni la organización hecha», remarcó.

La protesta continuó con importantes demoras

Mientras se desarrollaban las conversaciones, el móvil de FM Alas registró una importante acumulación de vehículos en las inmediaciones del acceso sur, incluidos colectivos y camiones.

Los vecinos intercambiaron opiniones sobre cómo continuar la medida, aunque desde el sector que impulsó la convocatoria insistieron en mantener su carácter pacífico y respetar la modalidad previamente anunciada.

También se planteó la posibilidad de finalizar la interrupción entre las 12:30 y las 13:00, tal como se había previsto inicialmente, aunque durante la transmisión todavía se debatía la decisión definitiva.

Pese a las diferencias surgidas durante la jornada, los manifestantes coincidieron en el reclamo de fondo: exigir obras urgentes, medidas de prevención y compromisos concretos para mejorar la seguridad de la Ruta Nacional 151.

La movilización volvió a reflejar el malestar de una comunidad que reclama soluciones ante el deterioro del corredor vial, mientras crece la expectativa por una respuesta formal de las autoridades responsables.