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Catriel: Imputaron a dos mujeres por perseguir, provocar destrozos y agredir a una vecina y a su hija

C25N
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Catriel: Imputaron a dos mujeres por perseguir, provocar destrozos y agredir a una vecina y a su hija

Los hechos investigados son dos y ocurrieron en noviembre de 2025 y agosto de 2026. Según la acusación fiscal, las imputadas persiguieron y embistieron en auto a la víctima, dañaron su vehículo, la amenazaron y provocaron lesiones tanto a la mujer como a su hija menor de edad.

El fiscal adjunto Bruno Lomazzi formuló cargos contra dos mujeres por dos episodios de violencia ocurridos en la ciudad de Catriel. A la primera se la acusó como coautora del delito de daño y autora de lesiones leves, mientras que a la segunda se le atribuyó la coautoría de daño, autoría de amenazas simples y lesiones leves.

Según explicó Lomazzi, el primer hecho investigado ocurrió la tarde del 27 de noviembre de 2025 frente a una escuela. Ambas imputadas, a bordo de un Peugeot 408, intentaron abrir las puertas del automóvil en el que se encontraba la víctima junto a sus hijos. Al intentar alejarse, la denunciante fue perseguida por las acusadas, quienes chocaron su auto intencionalmente, le cerraron el paso e hicieron abolladuras en las puertas a golpes y patadas.

La persecución continuó hasta las puertas de la Comisaría 9.ª, donde una de las imputadas se abalanzó sobre una adolescente de 14 años —hija de la denunciante— y la tiró al suelo, provocándole escoriaciones y hematomas. En simultáneo, la otra mujer rompió el limpiaparabrisas y el espejo del vehículo, amenazando a la conductora.

El segundo hecho se registró el 14 de agosto de 2026 en el sector de los carros gastronómicos del acceso sur. En esa oportunidad, una de las imputadas interceptó nuevamente a la víctima mientras caminaba por el lugar y le propinó múltiples golpes que le provocaron lesiones leves en el rostro, codo y manos.

Para fundamentar la imputación en el marco de los artículos 89, 149 bis y 183 del Código Penal, la fiscalía presentó las denuncias de la víctima, los informes de los médicos policiales que constataron las heridas de madre e hija, pericias del Gabinete de Criminalística y tres grabaciones de cámaras públicas y privadas que registraron los ataques.

El fiscal solicitó medidas cautelares para resguardar a la víctima y proteger la investigación. Pidió que se disponga una prohibición de todo tipo de contacto con la víctima y por cualquier medio, y una prohibición de acercamiento a la persona y a su domicilio, a una distancia no menor de 300 metros, por el plazo de la investigación.

Tanto el abogado particular que asiste a la víctima en calidad de querellante como la defensora oficial que asiste a las imputadas no presentaron objeciones a la formulación de cargos ni a las medidas cautelares.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Rita Lucía dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso las medidas cautelares solicitadas por el fiscal.

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