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Catriel: músico sufrió un preinfarto en pleno recital. Comunicado del grupo

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Catriel: músico sufrió un preinfarto en pleno recital. Comunicado del grupo

Ocurrió este sábado por la noche mientras se realizaba un recital del grupo “Chewelche” en el Centro Cultural Sànchez Carrillo. El joven se encuentra en recuperación.

Comunicado Oficial — «CHEWELCHE»

«A toda la gente, amigos y público en general que asistió a la fecha en Catriel (10/10/2026): Les escribimos ya desde Plaza Huincul, más tranquilos y con mi hijo Juan en casa haciendo el reposo correspondiente y a la espera de sus nuevos controles médicos en estos días.

Queremos contarles de primera mano lo que vivimos sobre el escenario. Apenas habíamos empezado el concierto, tocamos el primer tema y en la mitad de la segunda canción, Juan se sintió muy mal. Sintió un dolor muy fuerte en el pecho como si lo pisaran y se empezó a quedar sin aire, sin poder respirar. Cuando vi que se descolgaba la guitarra en pleno show, como papá sentí un susto enorme, un momento durísimo que no se lo deseo a nadie. Estaba sufriendo un pre-infarto, me dijeron después.

Por suerte, en ese instante de tanta angustia contamos con la ayuda inmediata de la gente. Un agradecimiento gigantesco para Edgar (cantante de Mandinga) y para Diego (Gamuza), quienes sin dudarlo un segundo subieron a Juan a un auto y lo llevaron volando al hospital. Eso es algo que con nuestra familia nunca vamos a olvidar. queremos expresar también nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital de Catriel (a la doctora y a las enfermeras) por la atención humana con la que contuvieron y estabilizaron a Juan en un par de horas.

Para llevar tranquilidad a quienes lo conocen y saben cómo Juan vive la música y cómo es como persona, la doctora confirmó que se trató de un pre-infarto, y un cuadro agudo de colapso físico y mental por estrés acumulado y agotamiento emocional, que impactó de golpe en su cuerpo.

Asimismo, pedimos disculpas al público presente, a la gente de Cultura de Catriel y a toda la organización por no haber podido continuar. La vida te demuestra en un segundo lo frágil que somos, nadie está libre de que le pase algo así. A lo largo de la historia de la música han pasado casos de compañeros que se sintieron mal en el escenario, intentaron seguir adelante y lamentablemente no la contaron. Nosotros entendimos que primero está la salud y la vida de mi hijo, por encima de cualquier show o compromiso. Ya se dará otra oportunidad para volver a encontrarnos.»

Ariel Basualto Chewelche

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