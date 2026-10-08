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Catriel: primera Jornada sobre el cuidado del agua para estudiantes

C25N
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Catriel: primera Jornada sobre el cuidado del agua para estudiantes

El DPA realizará el 16 de octubre en Catriel la primer Jornada sobre el Cuidado del Agua: “Cuidar el agua es responsabilidad de todos”, una propuesta de educación hídrica destinada a estudiantes de cuarto y quinto grado de escuelas primarias de la ciudad y zonas aledañas.

La jornada se desarrollará de 8.30 a 15.30 en el SUM de la ESRN 21, con una propuesta educativa, lúdica e interactiva que busca acercar a las niñas y los niños al conocimiento del agua, su importancia para la vida y la necesidad de utilizarla de manera responsable.

A través de juegos, experimentos, demostraciones y estaciones educativas, los estudiantes podrán conocer el ciclo natural del agua, sus principales usos y su relación con las actividades humanas, la producción y la economía regional.

La iniciativa parte de una premisa central: el agua es un recurso esencial para la vida, el desarrollo de las comunidades y la conservación de los ecosistemas. Por eso, generar conocimientos y hábitos responsables desde edades tempranas contribuye a formar una ciudadanía comprometida con el cuidado del recurso hídrico.

Durante la jornada también se buscará acercar a los estudiantes al trabajo que realizan las instituciones vinculadas con la gestión del agua, para que puedan conocer cómo se monitorea, administra y protege este recurso en Río Negro.

Aprender para cuidar

La propuesta apunta a que los estudiantes puedan reconocer la importancia del agua para la vida y el ambiente, comprender su ciclo natural e identificar acciones concretas para hacer un uso responsable en la escuela, el hogar y la comunidad.

Además, las actividades permitirán abordar el papel que tiene el agua en las distintas actividades productivas de la región y promover el compromiso ambiental a través de experiencias participativas y recreativas.

La primera Jornada sobre el Cuidado del Agua en Catriel forma parte de las acciones de educación y concientización hídrica que impulsa el Departamento Provincial de Aguas para fortalecer el conocimiento y el compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado del agua.

 

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