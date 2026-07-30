La Pampa quiere cobrar peaje a camiones con arena para Vaca Muerta

El gobernador Sergio Ziliotto enviará en los próximos días a la Legislatura provincial un proyecto de ley para autorizar el cobro de peajes en las rutas provinciales a los camiones que llevan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta.

Ante el nulo avance de las negociaciones con Nación para que se traspasen 600 kilómetros de rutas nacionales a la Provincia, el mandatario decidió avanzar con la iniciativa de modo de recuperar parte de los fondos que Vialidad Provincial invierte en el mantenimiento de la red provincial, en los extensos tramos que los fletes areneros están usando en el territorio pampeano.

La novedad la dio a conocer anoche Rodrigo Cadenas, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). El funcionario recordó que Ziliotto había planteado esa posibilidad en los actos de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial tanto en 2025 como en 2026. “El gobernador fue claro en aquellas oportunidades, porque es notorio el incremento del tránsito y del avance del deterioro en las rutas provinciales y las nacionales”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que desde fines de 2023 se estaba realizando un estudio a través del Consejo Federal de Inversiones para analizar de forma integral la red vial provincial y nacional que atraviesan el territorio pampeano. “A la par de ese trabajo se hicieron una serie de reclamos a Nación con presentaciones ante Vialidad Nacional y ante el ministro (de Economía) Luis Caputo, en el marco del proceso de la Red Federal de Concesiones, en búsqueda de definiciones de parte de Nación”, explicó.

La Provincia pidió en su momento que Nación le traspase un total de 600 kilómetros de rutas nacionales para poder operarlas y mantenerlas. Sin embargo, no hubo acuerdo en una parte medular, pues desde La Pampa se pidió que las rutas se traspasen con los recursos, tal como establece la propia Constitución Nacional, algo que lo que la Casa Rosada no accedió.

“Esa jurisdicción (por Nación) hoy está con una falta de definición sobre este pedido, si bien existe el diálogo, con lo cual el gobernador había dicho que iba a volver a la Legislatura a buscar el bagaje legal que permita cobrar peajes en las rutas provinciales. Hoy ante el silencio de Nación se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes. La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje”, afirmó.

Y añadió: “La idea es acentuar sobre el tránsito pesado que, claramente, desde el punto de vista técnico, es el que genera el mayor deterioro en las rutas. Ni hablar si ese tránsito privado tienen un eje con exceso de peso, que magnifica exponencialmente el problema. Entonces, claramente hay que apuntar al tránsito pesado que va a Vaca Muerta proveniente de la cuenca del río Paraná para llevar la arena para el fracking.”

-¿Y los camiones con granos que no pertenecen a La Pampa pero usan nuestras rutas en dirección al puerta de Bahía Blanca?

-Este estudio contempla un abordaje total de las rutas provinciales y en ese marco se podrá cobrar en ese sentido.

-Hoy existen también los bitrenes, que tienen un peso total de hasta 75 toneladas, contra las 45 de los camiones convencionales. ¿Qué se está haciendo en estos casos?

-Hoy la ley nacional les permite circular, y en el caso de La Pampa tenemos una ley provincial que los habilita aunque con permisos excepcionales, que labra Vialidad Provincial, por los cuales se paga. Lo importante es que, independientemente del peso total del bitren, el peso por eje, que es lo que daña la infraestructura vial, está contemplado en la normativa.

-¿Y están controlando desde la Provincia que se respete ese peso por eje?

-Sí. Tenemos dos balanzas móviles y dos fijas y la comisión provincial de cargas está trabajando permanentemente.

-Hace unos días un vecino de 25 de Mayo fotografió dos de estos transportes circulando por la Ruta Provincial 20.

-Estos bitrenes puntualmente solicitaron permisos y se habilitaron de manera excepcional, camión por camión, para circular con las condiciones de seguridad requeridas. Suelen tener 25 metros de largo y el peso por eje no debe superar lo permitido. Pero está definido que tiene que hacer un itinerario del que no pueden salirse, no pueden viajar de noche y tienen que circular con las medidas de seguridad especiales y obligatorias requeridas para estos casos. En el caso de la Ruta Provincial 20 hoy deben hacer un desvío porque no pueden pasar por el puente de La Reforma, porque su estructura está prevista para transportes de hasta 45 toneladas. Para este puente está licitada ya una obra de remodelación para permitir que puedan pasar por allí camiones de hasta 75 toneladas, pero además de todo ese puente ya había cumplido su vida útil, con lo cual la obra estaba prevista.

-¿Cuándo elevarán el proyecto del peaje a la Legislatura?

-Entiendo que se presentará en los próximos días. La idea es tratar de encontrar herramientas para fondear los trabajos de rehabilitación de la red vial provincial.

Ziliotto en la Legislatura.

En diciembre de 2023, cuando Ziliotto asumió su segundo mandato como gobernador, anunció la realización de un trabajo de consultoría vinculado a la infraestructura vial. En ese sentido, en la apertura de sesiones ordinarias de 2025, el mandatario dijo ante las y los legisladores que “la nula inversión del Gobierno central en rutas nacionales y su consecuente deterioro” había transformado aquella iniciativa en la necesidad de un abordaje urgente. El trabajo se denominó “Análisis de un sistema de gestión de la Red Vial Estratégica de la Provincia de La Pampa” y de acuerdo a su resultado final, se planificaron tareas de puesta en valor y de mantenimiento como también inversiones en forma inmediata y a corto y largo plazo en una extensión de 1.400 kilómetros, 600 de los cuales correspondían a rutas nacionales. “Ante ello, en el mes de enero pasado hemos planteado al Gobierno nacional asumir la responsabilidad de su reparación y mantenimiento. Como lo establece la Constitución Nacional con toda transferencia de competencias, servicios o funciones, solicitamos adicionalmente los recursos específicos. Esos recursos hoy están. Los recauda el fisco nacional a través del impuesto a los combustibles, pero no los invierte en su totalidad en infraestructura vial”, dijo.

La intransigencia de Nación en transferir los recursos imposibilitó el acuerdo.

Camiones bitrenes.

Ayer, previo a la entrevista que concedió a la TVPP, Cadenas dialogó con este diario sobre los camiones bitrenes. Allí el funcionario reveló que en estos días fueron dos las empresas de transporte que tramitaron permisos para circular por las rutas provinciales con un total de cinco de esos camiones. Las habilitaciones se dieron para la ruta provinciale 20, entre Chacharramendi y 25 de Mayo, la ruta provincial 1 entre Catriló y Miguel Cané; y la ruta provincial 10, entre Cané y Santa Isabel.

Estos transportes sí están abonando actualmente para transitar por las rutas provinciales, dado que los permisos que solicitan, uno por camión, tienen un costo que supera los 220 mil pesos.