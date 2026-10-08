Monsalve en Buenos Aires. Milei podría visitar 25 de Mayo

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, desarrolló una importante agenda de gestiones ante funcionarios del Gobierno nacional, con la Ruta Nacional 151 como uno de los principales reclamos. En ese contexto, surge la expectativa por una posible visita del presidente Javier Milei a la localidad pampeana, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

Durante su visita a Buenos Aires, Monsalve fue recibido por el secretario de Vocería Presidencial, Adrián Ravier, y por Diego Santilli, a quien el jefe comunal mencionó como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Uno de los temas centrales fue el preocupante estado de la Ruta Nacional 151, especialmente en el tramo correspondiente a 25 de Mayo, donde el deterioro de la calzada representa desde hace años un serio problema para vecinos, transportistas y trabajadores de la región.

RUTA 151: EXPECTATIVAS POR POSIBLES SOLUCIONES

El intendente calificó los encuentros como muy positivos y destacó la predisposición de las autoridades nacionales para avanzar en una solución de fondo.

«No corresponde anticipar anuncios que deberán realizar las autoridades competentes», expresó Monsalve, aunque aseguró que se dieron pasos importantes y que durante los próximos días continuarán las instancias de trabajo entre autoridades nacionales y provinciales.

¿UNA POSIBLE VISITA DE JAVIER MILEI?

Las reuniones en Buenos Aires también generan expectativas sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei pueda visitar 25 de Mayo.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre una eventual visita presidencial ni existe una fecha anunciada. Sin embargo, la posibilidad abre un interrogante sobre los próximos pasos de las gestiones realizadas por el intendente ante el Gobierno nacional.

OBRAS E INVERSIONES PARA 25 DE MAYO

Además del reclamo por la Ruta 151, Monsalve presentó otros pedidos relacionados con obras necesarias para la localidad.

También mantuvo una primera reunión con representantes de PECOM, donde se analizaron proyectos y posibles inversiones vinculadas al desarrollo de 25 de Mayo.

«Tomamos una decisión: no dejar de gestionar. Insistir, viajar, dialogar y buscar soluciones donde haya que buscarlas», manifestó el jefe comunal.

Finalmente, Monsalve aseguró que regresa a la localidad con expectativas, pero también con el compromiso de continuar trabajando hasta conseguir resultados concretos.