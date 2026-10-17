Persecución y caída en Catriel: atraparon a un adolescente en moto

Catriel-Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) detuvieron en Catriel a un adolescente de 17 años que protagonizó una persecución a alta velocidad tras evadir un control policial de rutina.

El episodio comenzó cuando el personal policial realizaba patrullajes preventivos por la calle Birmania y Lima, en el barrio Preiss. En ese lugar observaron una moto tipo enduro que circulaba sin luces, sin chapa patente y con los plásticos repintados, por lo que le indicaron al conductor que detenga la marcha.

El joven hizo caso omiso a la voz de alto y aceleró para escapar. Se inició así una persecución controlada que se extendió por varias calles y zonas descampadas del sector, cruzando a campo traviesa entre malezas por los arenales del barrio Bonito hasta salir hacia la Ruta Nacional N° 151 en dirección sur.

La huida finalizó cuando el motociclista ingresó a otro terreno descampado, enganchó el vehículo, perdió el control y cayó al suelo. De manera inmediata, los efectivos lo redujeron e identificaron, constatando que se trataba de un menor de edad.

El adolescente fue trasladado a la Comisaría 9° para cumplimentar los trámites legales de rigor y quedó preventivamente vinculado al secuestro de la moto, siendo posteriormente entregado a su progenitor por disposición de las autoridades.