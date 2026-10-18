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Tragedia en ruta 151-Una mujer falleció tras un choque entre un auto y camioneta

C25N
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Tragedia en ruta 151-Una mujer falleció tras un choque entre un auto y camioneta

CATRIEL – Un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 100, en la zona de La Escondida, dejó como saldo una mujer fallecida, según la información preliminar recibida.

El accidente involucró a un automóvil y una camioneta perteneciente o vinculada a una empresa petrolera. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del impacto ni la identidad de la víctima.

El hecho se registró en un sector de la Ruta 151 caracterizado por la presencia de numerosos pozos y un marcado deterioro de la calzada, condiciones que representan un riesgo permanente para quienes transitan por el lugar. No obstante, aún no se determinaron las causas del siniestro.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Catriel y personal de Protección Civil, que intervienen en las tareas de emergencia.

La información continúa en desarrollo y se aguardan precisiones oficiales.

AMPLIAREMOS.

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