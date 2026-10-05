Catriel: ante pronóstico de lluvias el Municipio realiza tareas preventivas

El pronóstico indica que desde el martes comienzan a predominar las lluvias en esta zona del país y desde el municipio se preparan para evitar la acumulación de agua en los sectores más críticos.

Durante la mañana de hoy, la Intendente Daniela Salzotto, junto al Secretario de Gobierno, Diego Pereyra, recorrieron distintos desagües pluviales de la ciudad.

La recorrida se realizó en el marco de los trabajos preventivos ante las lluvias previstas para los próximos días.

Con personal de la Secretaría de Servicios Públicos y Protección Civil, se supervisaron las tareas de limpieza y mantenimiento de los desagües.

Hugo Sosa y Antártida Argentina

Chubut y Antártida Argentina

Canal de Beagle

“Desde la Municipalidad de Catriel seguimos trabajando de manera preventiva para cuidar a nuestros vecinos y vecinas y estar preparados ante las condiciones climáticas”, exlicaron en un informe de prensa.