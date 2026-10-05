Catriel: abuelos esperan por horas ser atendidos en PAMI

Esperan por horas por una orden médica o traslado al Alto Valle por estudios. La única trabajadora del PAMI Catriel a veces no concurre por razones personales o de fuerza mayor y no hay un cartel que indique la situación.

Es la postal diaria que se puede observar en el local de calle Roca casi Zurita. Durante horas los abuelos esperan una respuesta que no llega.

“Queremos saber qué pasa con el transporte que tiene que venir a buscarnos para hacrnos estudios en El Valle. Tiene que venir de Cipolletti o Neuquén en vez de contratar a alguien de Catriel. Lo más grave es que nos enteramos que el viaje aunque no lo hacen, lo cobran igual y a nosotros nos hacen perder el turno”, dijo hoy una afiliada al PAMI.

A ello se suma que los dos médicos de cabecera que atienden por la obra social dan pocos turnos y a veces hay que estar semanas esperando para ser atendidos y rogando que el servicio no esté cortado para hacerse estudios..