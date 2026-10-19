Crecida del Río Colorado: Monsalve pidió recursos para 25 de Mayo

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, solicitó información al gobernador Sergio Ziliotto y al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) sobre las medidas previstas ante una posible crecida del río Colorado y reclamó aportes provinciales para obras en la localidad, que no fue incluida en los recientes acuerdos anunciados por la Provincia para prevenir los efectos del fenómeno de El Niño.

«Esta semana enviamos al señor gobernador una nota solicitando información acerca de las actividades y las medidas preventivas en torno a la creciente del río Colorado, en base a las situaciones que estamos viendo en las ciudades que están a la vera del mismo», explicó Monsalve en un video difundido el jueves en sus redes sociales. Agregó que también solicitaron información al Coirco y se pusieron a disposición para transmitir tranquilidad a la comunidad y explicar cuáles eran las medidas que se iban a llevar a cabo.

«Nosotros como lo estuvimos hace dos años, estamos a disposición con la maquinaria, con el equipo, con el personal para poder colaborar, pero necesitamos también un lineamiento directo desde allá para saber qué es lo que va a suceder y qué medidas tienen pensadas», afirmó.

El intendente relacionó el pedido de recursos con las inversiones anunciadas por el Gobierno provincial ante los posibles efectos de El Niño. «Hemos visto que ha habido inversiones, específicamente por este fenómeno de El Niño, hacia diferentes comunidades, aportes de Provincia. Nosotros también solicitamos ese tipo de aportes de manera formal», señaló, en referencia a los convenios por más de 971 millones de pesos para obras hídricas, saneamiento, equipamiento y asistencia económica a distintas localidades.

«El río Colorado pasa por nuestra ciudad, que es una de las ciudades fundamentales que lo tiene, y que necesita de inversiones necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos», sostuvo.

Pronóstico hidrológico

Vale recordar que el martes pasado el Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) informó que «los caudales actuales del río se mantienen dentro de valores bajos y que, hasta el momento, no se prevén situaciones extraordinarias que representen un riesgo para la región».

El organismo explicó que «el Colorado es un río de régimen predominantemente nival, cuyo caudal depende en gran medida de la acumulación de nieve en la cordillera y de su posterior derretimiento durante los meses de primavera y verano». «De acuerdo con las condiciones actualmente observadas, no se prevén escenarios de conflicto hídrico extraordinario, salvo que se produzcan precipitaciones excepcionales u otros fenómenos meteorológicos que modifiquen significativamente las previsiones», indicó.

Asimismo, señaló que «ya se vienen desarrollando tareas de mantenimiento, refuerzo y acondicionamiento de las defensas del río Colorado en distintos sectores, como parte de los trabajos preventivos que el organismo realiza todos los años».