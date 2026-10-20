25 de mayo se suma a los reclamos por la Ruta 151. En Catriel, también alumnos

Bajo el lema “25 de Mayo y Catriel unidos”, vecinos de ambas localidades se movilizarán este miércoles 21 de octubre para reclamar por el deterioro de la Ruta Nacional 151 y exigir soluciones urgentes.

La convocatoria está prevista para las 10:00 horas, con punto de encuentro en la intersección de la Ruta Nacional 151 y el acceso a 25 de Mayo, La Pampa.

La iniciativa busca acompañar el reclamo de la comunidad de Catriel, Río Negro, ante el preocupante estado de la ruta, una problemática que afecta diariamente a cientos de automovilistas, transportistas y trabajadores de la región.

La movilización se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial, especialmente después del trágico accidente ocurrido el pasado domingo en el kilómetro 100, donde una mujer perdió la vida.

ANUNCIAN UN CORTE GENERAL DE RUTA

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, los organizadores anunciaron un corte general de la Ruta 151 y solicitaron el acompañamiento de toda la comunidad.

“Nosotros de este lado, ellos de allá”, expresa el mensaje que busca unir a los vecinos de 25 de Mayo y Catriel en una misma protesta.

Desde la organización remarcaron la importancia de contar con una amplia participación ciudadana para visibilizar el reclamo y exigir respuestas concretas de las autoridades nacionales.

Lugar: Ruta 151 y acceso a 25 de Mayo.

Fecha: Miércoles 21 de octubre.

Horario: 10:00 horas.

Confirmación de asistencia: WhatsApp 2996123007 o Facebook.

La convocatoria refleja el creciente malestar de las comunidades de 25 de Mayo y Catriel, que vuelven a unir sus voces para exigir una solución definitiva a una ruta fundamental para la conectividad, la producción y la seguridad de toda la región.

Se recomienda a quienes tengan previsto circular por el sector mantenerse informados sobre posibles interrupciones del tránsito

ALUMNOS PIDEN PARTICIPAR DEL RECLAMO EN CATRIEL

Los Centros de Estudiantes solicitaron a los respectivos colegios libertad a alumnos de los grados superiores para participar de la marcha en reclamo por la Ruta 151. En tanto los grados inferiores realicen sentadas en horario escolar.

COMUNICADO MINISTERIO DE EDUCACION

«El Ministerio de Educación y DDHH, de la Provincia de Río Negro, comunica que ante la convocatoria de vecinos autoconvocados para realizar corte de ruta reclamando por el arreglo de la misma, el personal docente, no docente y estudiantes, NO están autorizados a retirarse de los establecimientos educativos. Si deciden participar pueden hacerlo fuera del horario laboral y de clases, a título personal y acompañado de los padres».