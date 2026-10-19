Cansados del abandono, vecinos de Catriel se manifestarán en la Ruta Nacional 151

Catriel se cansó de esperar soluciones por la reparación de la Ruta Nacional nº 151 desde las redes sociales los vecinos se autoconvocan para manifestarse y solicitan el acompañamiento de toda la comunidad.

Ante la incomprensible y evitable muerte de una adolescente en accidente de tránsito durante el fin de semana, donde también sufrieron heridas graves su hermana y madre, la comunidad sigue consternada y el tema ya se instaló entre la gente. “La ruta nos va a matar a todos. Quién sigue?”, se preguntan.

La convocatoria por medios locales y redes sociales es para este miércoles alas 10:00 hs en la Torre de acceso a Catriel.

Según reza el flyer, la intención es sólo dejar abierto el tránsito a vehículos chicos y medianos. Los camiones, apuntados como los destructores de la cinta asfáltica, no podrían circular.

“La idea es permanecer en la Ruta hasta que alguien de precisiones sobre su reparación”, expresan

Más de 200 muertes y cientos de familias destrozadas.

212 muertes en accidentes de tránsito entre ocurrieron entre 2018 y 2026 en las rutas 151 y 22. Esta cifra fue dada a conocer pro el Gobierno de Río Negro al momento de presentar la propuesta de que Nación traspase las os rutas a la órbita provincial para realizar su mantenimiento o las obras necesarias para ponerlas en condiciones. La cifra, lamentablemente ya ha crecido.

Río Negro firmará finalmente el traspaso el próximo 29 de octubre y según se difundió, las obras comenzarían en el mes de noviembre. Ya se hizo el relevamiento de los tramos más críticos de ambas rutas.