Catriel: lo denunciaron por abuso, el municipio lo echó. Deberá reincorporarlo

El hecho ocurrió en abril de este año e involucró a un trabajador municipal que fue denunciado durante un operativo de tránsito por una compañera de trabajo. La Intendente tomó intervención y desafecto al masculino del plantel municipal.

El fallo sólo se refiere a lo estrictamente laboral/gremial. La culpabilidad (o no), es resorte de la justicia penal.

«La Federación de Obreros y Empleados Municipales de la Provincia de Río Negro informó que la Cámara del Trabajo de Cipolletti hizo lugar a la medida cautelar presentada y dispuso la reinstalación en sus funciones de un trabajador de la Municipalidad de Catriel, quien integra la Comisión Directiva del SOYEM Catriel.

El fallo judicial revoca una decisión anterior y deja en evidencia que el Ejecutivo Municipal vulneró las garantías constitucionales de la tutela y la libertad sindical al disponer la exoneración del dirigente municipal sin haber tramitado de manera previa el proceso de desafuero judicial contemplado en el artículo 52 de la Ley N.º 23.551 de Asociaciones Sindicales.

Desde la organización gremial celebraron este pronunciamiento que «pone un freno al accionar intempestivo de la patronal y ratifica la vigencia del marco normativo y constitucional (artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Convenio 87 de la OIT) que protege a las y los representantes de los trabajadores.»

También informaron que «Restablecer los derechos de las y los trabajadores y garantizar el libre ejercicio de la labor gremial sin persecuciones ni arbitrariedades es un principio irrenunciable para toda la familia municipal rionegrina.»

Marcelino Jara, Secretario General de la Federación se expresó al respecto e informó que “en la Federación estamos atentos a las decisiones arbitrarias que se toman en contra de los trabajadores y trabajadoras municipales. No podemos permitir que se vulneren derechos de nuestros compañeros y de quienes los representan”.

ARCHIVO ABRIL 2026

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