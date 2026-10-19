Salzotto: “Hay gente que tiene responsabilidad sobre la ruta…..”

La intendente de Catriel expresó su dolor por el fallecimiento de la adolescente de 15 años, confirmó que maquinaria municipal trabaja nuevamente sobre la Ruta 151 y reclamó controles preventivos urgentes. Además, anticipó que buscará plantearle personalmente la situación al presidente Javier Milei.

Tras el trágico siniestro vial ocurrido el domingo, Salzotto cuestionó la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional. Confirmó que el traspaso de determinados tramos de la ruta a Río Negro está previsto para el 29 de octubre, aunque las primeras obras podrían comenzar recién a fines de noviembre o principios de diciembre.

La muerte de Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, en el siniestro vial ocurrido el domingo 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, conmocionó profundamente a Catriel y volvió a instalar el reclamo por el deterioro de uno de los corredores viales más transitados de la región.

El choque, registrado a la altura del kilómetro 104, involucró a un Volkswagen Gol y una camioneta Ford Ranger vinculada a la empresa Techint. La madre de la adolescente permanece internada en terapia intensiva, mientras que su hermana de 13 años fue trasladada a General Roca con múltiples fracturas. Las circunstancias del impacto continúan bajo investigación.

En diálogo radial con FM Alas, la intendente Daniela Salzotto expresó su profundo pesar por lo sucedido y aseguró que mantiene un seguimiento permanente de la evolución de las personas heridas.

“Lamentablemente, con mucha tristeza por lo que ha acontecido, en principio acompaño a todos los familiares y estamos siguiendo minuto a minuto la situación de las víctimas que permanecen internadas y que deberán atravesar un proceso de recuperación”, manifestó.

Maquinaria municipal nuevamente sobre la Ruta 151

Al ser consultada sobre las medidas que pueden adoptarse frente a una problemática que lleva años sin solución definitiva, la jefa comunal defendió las gestiones realizadas desde el municipio y confirmó que este lunes se dispuso nuevamente maquinaria y personal para realizar tareas de bacheo.

“Si ustedes van hoy a la ruta, tenemos maquinaria municipal bacheando la Ruta 151. Una vez más, esto no lo hacen todos los intendentes”, sostuvo.

Salzotto reconoció que destinar recursos municipales a una ruta nacional implica resignar parte de la capacidad operativa que podría utilizarse en las calles de Catriel, pero justificó la decisión ante la gravedad de la situación.

“Decidí, una vez más, que la maquinaria municipal y el recurso humano estén bacheando la ruta, porque no quiero más siniestros que afecten a nuestros vecinos y vecinas”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el municipio continúa atendiendo simultáneamente el mantenimiento de las calles de la ciudad, aunque insistió en que la conservación de la Ruta 151 corresponde actualmente al Estado nacional.

Traspaso a Río Negro: el 29 de octubre como fecha clave

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el anunciado traspaso de sectores de la Ruta Nacional 151 a la administración provincial.

Según explicó Salzotto, el 29 de octubre está prevista la formalización de la transferencia, tras lo cual debería avanzar el procedimiento de adjudicación de los trabajos de reparación.

“Me comuniqué con el ministro de Obras Públicas de la provincia y ya le solicité el pliego”, indicó.

La intendenta señaló que, de acuerdo con la información recibida, las primeras intervenciones podrían comenzar entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre, aunque aclaró que esos plazos todavía no fueron comunicados oficialmente a los medios.

Mientras tanto, volvió a cuestionar el accionar de las autoridades nacionales.

“En estos tres años ni siquiera hubo mantenimiento, porque parte de ese mantenimiento, como pudo, lo hizo el municipio”, expresó.

También aseguró que Vialidad Nacional llevaba más de dos semanas sin realizar intervenciones en el sector, pese a los reiterados pedidos efectuados desde el Ejecutivo municipal.

Pedirá explicaciones y buscará hablar con Javier Milei

En otro tramo de la entrevista, Salzotto anticipó que intentará aprovechar su participación en un encuentro industrial en Neuquén, donde está prevista la presencia del presidente Javier Milei, para plantearle directamente la situación de la Ruta 151.

“Voy a tratar de dirigirme y hablar con él. Invitarlo a que transitemos juntos la ruta”, señaló.

La intendenta consideró necesario que el Gobierno nacional tome conocimiento directo del estado del corredor y avance con medidas que permitan reducir los riesgos.

Además, defendió las presentaciones administrativas, judiciales y políticas realizadas durante su gestión, entre ellas los reclamos acompañados por el Gobierno provincial y las gestiones que llegaron al Congreso de la Nación.

“No voy a detenerme. Me pelearé con quien me tenga que pelear. No me importa el partido político, porque la ruta es una lucha colectiva de toda la comunidad”, afirmó.

Reclamo urgente de controles policiales y seguridad vial

Más allá de las reparaciones, Salzotto solicitó al Gobierno de Río Negro la implementación de un operativo preventivo permanente, especialmente en el trayecto comprendido entre Entre Lomas y Catriel.

Según explicó, incluso después del siniestro fatal se observaron camiones y otros vehículos circulando a velocidades elevadas sobre una calzada deteriorada.

La combinación de pozos, banquinas en malas condiciones, tránsito pesado y lluvias constituye, según la mandataria, un escenario de extrema peligrosidad.

En ese contexto, sostuvo que el bacheo de emergencia resulta insuficiente frente al tránsito constante de vehículos vinculados con la actividad petrolera y reclamó mayor presencia de seguridad vial para prevenir nuevos accidentes.

Convocatoria a un nuevo abrazo simbólico el 29 de octubre

La intendenta también llamó a la comunidad a participar del próximo abrazo simbólico a la Ruta 151, previsto para el jueves 29 de octubre.

Durante la entrevista lamentó que, pese al malestar que genera el estado del camino y a los reclamos expresados en las redes sociales, las convocatorias anteriores hayan contado con escasa participación.

“En el enojo todos queremos ir a la ruta, pero los días 26 no somos más de 15 personas”, reflexionó, en referencia a las manifestaciones realizadas anteriormente.

Salzotto aclaró que no promoverá cortes de tránsito, aunque defendió la importancia de las movilizaciones pacíficas para visibilizar el reclamo.

“Ese abrazo sirve para visibilizar que hay toda una comunidad que necesita una solución. Ojalá que este 29 de octubre nos vea a todos en la ruta”, expresó.

El dolor de una comunidad y una solución que sigue pendiente

Hacia el cierre de la entrevista, Daniela Salzotto volvió a referirse a la situación de la familia de Luana y a la conmoción que atraviesa la ciudad.

“Es un día muy particular, muy sensible. A todos nos genera distintas reacciones lo sucedido”, señaló.

La mandataria remarcó que una de las prioridades inmediatas es acompañar a la madre de la adolescente fallecida, reconocida docente de Catriel, y a su otra hija, ambas afectadas por el siniestro.

La tragedia vuelve a exponer una problemática que permanece sin respuestas definitivas. Mientras se aguarda la transferencia de los tramos previstos y el inicio de las obras, la Ruta 151 continúa siendo escenario de reclamos por su deterioro y por los riesgos que enfrentan diariamente quienes la transitan.