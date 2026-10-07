El trámite que le gana al matrimonio: las uniones convivenciales crecieron casi un 30% en Río Negro

Aunque los casamientos tradicionales se mantienen estables, cada vez más parejas rionegrinas eligen formalizar su convivencia a través de registros administrativos. Aunque los casamientos tradicionales se mantienen estables, cada vez más parejas rionegrinas eligen formalizar su convivencia a través de registros administrativos.

n un contexto de cambios sociales y nuevas dinámicas familiares, la manera de formalizar los vínculos de pareja en Río Negro muestra una marcada transformación.

El director del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la provincia, Pedro Sánchez, detalló los datos estadísticos proyectados al cierre del tercer trimestre del año y destacó un importante incremento en la tramitación de las uniones convivenciales.

Mientras que las cifras de matrimonios se mantienen estables en toda la provincia – con una proyección anual que ronda los 2.500 casamientos -, la elección por la unión convivencial registró un salto cuantitativo respecto al período anterior.

«Este año tuvimos muchas uniones convivenciales: a la fecha llevamos 1.391, lo que nos sitúa casi un 30% por encima de lo que fue el año pasado a la misma fecha», comentó Sánchez.

El impacto del marco legal y las demandas sociales

El titular del organismo provincial explicó que este instrumento, contemplado en el Código Civil y Comercial, ofrece una alternativa administrativa ágil para dar seguridad jurídica a parejas que ya conviven, sin las cargas o formalidades solemnes que implica el matrimonio civil.

Según analizó el funcionario, la necesidad de formalizar la convivencia responde en muchos casos a exigencias concretas de la vida cotidiana o a requisitos fijados por el Estado para el acceso a prestaciones sociales y soluciones habitacionales.

«Las uniones convivenciales tienen que ver con parejas que ya están conviviendo y que a veces necesitan formalizar ese vínculo, ya sea para unificar ingresos o para presentarse ante alguna ayuda social, un lote o una vivienda”, dijo

Estacionalidad y estabilidad en los casamientos

En contraposición al crecimiento de las uniones convivenciales, los matrimonios tradicionales y los matrimonios igualitarios registran un comportamiento idéntico al de años anteriores. Hasta el mes de agosto se contabilizaron unos 1.400 matrimonios en las 61 oficinas del Registro Civil distribuidas en el territorio rionegrino.

Sánchez aclaró que la cifra no debe interpretarse como una caída en la proyección anual, debido a la fuerte estacionalidad que caracteriza a la Patagonia: «Nuestros meses de más matrimonios son entre octubre y marzo; la gente se casa cuando hay mejor clima. En esos seis meses se concentra más del 70% de los casamientos de todo el año».

Por último, el director del Registro Civil resaltó que un 20% de las ceremonias matrimoniales en la provincia se realizan en la modalidad a domicilio o en locaciones particulares, un servicio que calificó de «alto valor social» al permitir que oficiales públicos se trasladen a festejos en parajes rurales, campos aislados, geriátricos u hospitales.

(ANR)