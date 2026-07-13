Salzotto sobre la Ruta 151: «La situación no admite más demoras»

La intendente Daniela renovó su reclamo por el crítico estado de la Ruta Nacional 151 y apuntó directamente al Gobierno Nacional por la falta de respuestas concretas, pese a los compromisos asumidos meses atrás.

Durante una entrevista concedida al programa «Hoy por Hoy» de FM Alas, la jefa comunal manifestó su preocupación por el deterioro de esta vía estratégica para la región y sostuvo que «las promesas realizadas desde Nación aún no se tradujeron en obras».

«Desde enero venimos escuchando anuncios y compromisos de que la Ruta 151 iba a ser intervenida, pero la realidad es que las soluciones nunca llegaron», expresó.

Intendentes de Catriel y 25 de Mayo en enero en Vialidad Nacional

Salzotto remarcó que «el mal estado de la calzada representa un riesgo permanente para miles de vecinos, trabajadores de la industria petrolera, transportistas y turistas que circulan diariamente por el corredor que une Río Negro con La Pampa y Neuquén».

La mandataria sostuvo que «el reclamo es permanente y que continuará insistiendo ante los organismos nacionales competentes para que se ejecuten las obras necesarias».

«La situación ya no admite más demoras. Se trata de una cuestión de seguridad vial y de desarrollo para toda la región«, enfatizó.

En ese sentido recordó que «desde el Municipio se realizaron numerosas gestiones institucionales solicitando la reparación integral del trazado, aunque hasta el momento las respuestas oficiales no se reflejan en trabajos sobre la ruta».

El planteo se suma a los reiterados pedidos realizados por intendentes, legisladores, cámaras empresariales y vecinos de la zona, quienes desde hace años reclaman una solución definitiva para una de las rutas nacionales más deterioradas de la Patagonia.

En la jornada de este domingo eran innumerables los automovilistas que rompieron cubiertas, llantas y tren delantero producto de los pozos en la ruta. El municipio asistió a las familias con café caliente y en algunos casos con elementos de reparación de los autos.

Un grupo de autoconvocados por redes sociales proponen un corte total a la ruta este martes hasta tanto no haya soluciones concretas.

Según trascendió, el Gobierno de Río Negro insistió hoy con el reclamo al gobierno nacional solicitando el urgente traspaso de las Rutas Nacionales en territorio provincial.