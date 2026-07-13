Catriel: accidente de tránsito. Una motociclista herida

Ocurrió este lunes cerca de las 13:00 hs en Avda Roque Sáenz Peña cuando una motociclista impacto contra una Toyota Hilux. La conductora de la moto resulto con traumatismos leves.

Según testimonios recogidos en el lugar por este medio, un conocido mecánico de la localidad había concurrido a comprar repuestos a una casa del rubro en Roque Sáenz Peña 120 y al salir con su vehículo hacia Mosconi fue impactado en la parte delantera izquierda por la motociclista que lo hacia en la misma direcciòn.

“Puse el giro y salí. La chica parece que no me vio”, dijo el conductor de la “Hilux”

Producto del impacto, la mujer quedo tendida en el pavimento y fue asistida pro personal del Hospital “Dra Cecilia Grierson” que luego de estabilizarla la traslado a clínica Perón donde continua internada en recuperación. Sufrió traumatismos leves y de cráneo moderado. Se le practicaron los estudios correspondientes y su estado es estable.

En el lugar trabajo policía y personal de salud.