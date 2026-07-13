Skanska: condenaron a Julio De Vido y a José López dos décadas después

Ambos exfuncionarios recibieron una pena de 5 años de prisión. La sentencia vinculó al ex ministro de Planificación Federal con irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicada a la firma sueca, en uno de los primeros escándalos de la obra pública kirchnerista

El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Julio De Vido por uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo relacionado con la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la empresa sueca Skanska.

Los jueces determinaron que el ex ministro de Planificación Federal reciba una pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.

Con este veredicto, De Vido sumó la quinta condena por hechos de corrupción, que se agregan a los 4 años por la compra de los Trenes Chatarra; los 4 años por sobreprecios en la importación de GNL; los 3 años en suspenso por la casa Odebrecht, y los 4 años confirmados por la Corte Suprema en Tragedia de Once, por la que cumple arresto domiciliario en su casa de Zárate.

Julio Lòpez y los bolsos con dinero de corrupciòn

Otro de los condenados fue el ex secretario de Obras Públicas, José López, a 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en carácter de coautor.

En tanto, para el resto de los procesados el TOF 4 resolvió las siguientes condenas:

El ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa: 5 años como responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.

Los directivos y gerentes de Skanska, como Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate: 4 años de prisión por considerarlos culpables de cohecho activo en calidad de coautores en concurso ideal con el de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios.

Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco, Adrián López: a 3 años de prisión por considerarlos responsables de cohecho activo en calidad de coautores en concurso ideal con el de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios. Durante ese término deberán cumplir con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato