Río Negro tendrá su primer McDonald’s en una estación de YPF

La petrolera confirmó que instalará el primer local de McDonald’s en Río Negro como parte de la remodelación de una estación de servicio en Sierra Grande. El proyecto se enmarca en la expansión comercial de YPF.

La provincia de Río Negro contará por primera vez con un local de McDonald’s, que funcionará dentro de una estación de servicio de YPF en Sierra Grande. La iniciativa forma parte de un plan conjunto entre la petrolera y Arcos Dorados, empresa que opera la cadena de comidas rápidas en América Latina, y busca ampliar la oferta de servicios en zonas con fuerte crecimiento económico.

La nueva sucursal se instalará en una estación ubicada sobre la Ruta Nacional 3, que será remodelada como parte del proyecto. La elección de Sierra Grande responde a su creciente importancia estratégica por la cercanía con el desarrollo de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el proyecto Argentina LNG, dos iniciativas que impulsan una profunda transformación económica en la región.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado que la compañía busca reforzar su presencia en corredores viales de alto tránsito vinculados al desarrollo energético. En ese contexto, la incorporación de McDonald’s apunta a mejorar los servicios disponibles para trabajadores, transportistas, turistas y residentes.

La apertura también marcará el desembarco de la cadena de hamburguesas en una provincia donde hasta ahora no tenía presencia. Según explicó Marín, uno de los objetivos del acuerdo es acercar la marca a regiones que históricamente quedaron fuera de su plan de expansión.

El proyecto forma parte de una alianza estratégica entre YPF y Arcos Dorados, que prevé la instalación gradual de restaurantes en estaciones de servicio de distintos puntos del país. El plan contempla un máximo de 100 locales, distribuidos dentro de la red de más de 1.600 estaciones que posee la petrolera.

Para adaptarse a las características de cada establecimiento, las empresas desarrollaron distintos modelos constructivos. Algunos restaurantes funcionarán en edificios independientes, mientras que otros estarán integrados a las Tiendas Full, compartiendo o no los espacios destinados a la atención del público.

La iniciativa se enmarca, además, en una estrategia más amplia de YPF para segmentar su red de estaciones de servicio. La compañía busca desarrollar distintos formatos comerciales según el perfil de cada cliente y la ubicación de cada punto de venta.

Dentro de ese esquema aparecen las estaciones YPF Black, orientadas al segmento premium y con una propuesta gastronómica de mayor nivel, y el formato Refiplus, diseñado para ofrecer una atención más ágil mediante sistemas de autodespacho y procesos digitalizados.

El crecimiento del negocio de las Tiendas Full acompaña esta estrategia. Según datos difundidos por la compañía, en estos espacios se venden cada mes alrededor de 3,2 millones de cafés, unas 900.000 hamburguesas y cerca de 450.000 alfajores, cifras que reflejan el peso que adquirió el segmento de conveniencia dentro del negocio de YPF.

La apertura del primer McDonald’s en Río Negro representa así un nuevo paso en la expansión comercial de la petrolera y, al mismo tiempo, refleja el impacto que comienzan a generar los grandes proyectos energéticos sobre la infraestructura y los servicios de la región.