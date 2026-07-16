Catriel: sigue grave el petrolero accidentado. Solicitan dadores de sangre

El trabajador accidentado este lunes continua internado en Neuquén y su estado es reservado. La justicia intervino de oficio y paralizó las tareas en el equipo donde ocurrió el accidente.

Según se pudo saber, el parte medico de jueves miércoles indica que el paciente Héctor Gabriel Machado (33),internado en la Clínica Pasteur en la Unidad de Terapia Intensiva, no arrojo signos de mejoría.

A Machado se le practicaron varias cirugías tras el golpe que le provocó traumatismo grave de cráneo y tórax.

Sus familiares solicitan dadores de sangre grupo 0 RH +/-.

Tras el accidente en el equipo de la empresa Petróleos Sudamericanos en el yacimiento Ramblones, la Fiscalía de Catriel actúo de oficio y bloqueo las tareas en el lugar para realizar las pericias y determinar si hubo responsabilidad de la empresa o se trató de un error humano.