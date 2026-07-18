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Ruta 151: imprudencia provocó un choque en cadena cerca de Catriel

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Ruta 151: imprudencia provocó un choque en cadena cerca de Catriel

Una imprudencia provocó el siniestro vial este sábado pasado el mediodía. No hubo heridos.

Fotos: Miguel Suàrez (www.catriel25noticias.com)

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 hs en el kilometro 110 (zona de yacimiento Medanito). Cuatro vehículos involucrados.

De acuerdo con la información recabada por este medio en el lugar, la maniobra no pudo completarse a tiempo, lo que obligó a los vehículos que transitaban en sentido contrario, sur-norte, a frenar de manera brusca para evitar un impacto frontal

Un Chevrolet Corsa (Mendoza), Un Chevrolet Cruze (Misiones), Un Renault (Catriel) y un Camión (Entre Rios), fueron protagonistas involuntarios de la imprudencia del conductor que siguió su camino sin preocuparse por lo que había provocado.

El accidente ocurrió en uno de los tramos más deteriorados de la Ruta Nacional 151, una vía que desde hace años es motivo de reclamos por su mal estado y la falta de mantenimiento, situación que incrementa el riesgo para quienes la transitan diariamente.

Este sábado se pudo observar gran cantidad de vehículos transitando hacia el sur dado el comienzo de las vacaciones en gran parte del Pais. En el mismo tramo se pudo observar gran cantidad de animales cerca de la ruta, lo que incrementa el peligro al circular.

No se registraron personas heridas.

Actuaron los servicios de emergencia de Catriel (Salud, Bomberos, Policía, Transito y Protección Civil)

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