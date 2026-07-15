Ministro de Obras Publicas sobre la Ruta 151: «su estado es calamitoso, no admite más bacheos»

El Gobierno de Río Negro continúa las gestiones con la administración nacional para lograr el traspaso de la Ruta Nacional 151 y la Ruta Nacional 22, con el objetivo de intervenir en los sectores más deteriorados y comenzar un plan de recuperación vial que permita mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por ambos corredores.

Así lo confirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, durante una entrevista con ”Radio Alas”, donde explicó que el gobernador Alberto Weretilneck presentará en Buenos Aires una nueva propuesta para avanzar en un acuerdo con Nación.

Una ruta «en estado calamitoso»

Echarren fue contundente al describir la situación de la Ruta 151, especialmente en el tramo que une Río Negro con La Pampa.

«La Ruta 151, tanto en Río Negro como en La Pampa, ya está en un estado calamitoso», afirmó.

El funcionario señaló que la provincia manifestó en reiteradas oportunidades su voluntad de asumir la administración de las rutas nacionales más comprometidas, aunque aclaró que antes es necesario acordar con Nación un esquema de inversiones y definir qué sectores podrán ser intervenidos inmediatamente.

Qué tramos podría reparar la Provincia

Uno de los principales obstáculos radica en que parte de la Ruta 151 continúa bajo contratos de obra que aún pertenecen a Vialidad Nacional.

Actualmente existe un contrato vigente entre el kilómetro 3 y el kilómetro 109, donde la empresa “Luciano” inició trabajos que luego quedaron paralizados.

Por ese motivo, Río Negro propone comenzar las tareas únicamente sobre la denominada «traza liberada», es decir, los sectores donde Nación ya no tiene compromisos contractuales.

En ese esquema, la Provincia podría intervenir:

desde el kilómetro 109 hasta el Puente Dique (kilómetro 150);

y también en los primeros tres kilómetros de la ruta.

Mientras tanto, el Gobierno nacional deberá resolver la situación contractual existente entre los kilómetros 3 y 109 para que esos sectores también puedan ser transferidos.

Piden información técnica a Nación

Además del convenio de transferencia, Echarren explicó que Río Negro necesita acceder a toda la documentación técnica vinculada a las obras inconclusas.

Entre los datos solicitados figuran:

pliegos licitatorios;

proyectos ejecutivos;

estudios de tránsito;

antecedentes técnicos de cada contrato.

«Necesitamos toda esa información para poder continuar las obras cuando esos contratos sean liberados», explicó.

Más de 500 kilómetros bajo responsabilidad provincial

El ministro destacó que la propuesta representa un enorme desafío para Río Negro.

De concretarse el acuerdo, la provincia asumiría el mantenimiento de 510 kilómetros de rutas nacionales, una extensión muy superior a la que podrían recibir otras jurisdicciones.

«Es una tarea muy compleja, pero entendemos que si Nación no va a invertir, la Provincia debe ponerse al hombro esta responsabilidad y buscar los mecanismos para solucionarlo», sostuvo.

También reconoció que será indispensable conseguir financiamiento externo, ya que el presupuesto provincial por sí solo no alcanza para afrontar semejante obra.

Peajes: solo cuando la ruta esté recuperada

Consultado sobre la posibilidad de implementar peajes, Echarren aclaró que esa alternativa únicamente podría analizarse una vez que la Ruta 151 esté completamente recuperada.

«Ni se nos ocurriría establecer un sistema de peajes con la ruta en el estado en que está hoy. Primero hay que ponerla en condiciones y garantizar que la gente pueda transitar de manera segura», remarcó.

Según explicó, recién después podría evaluarse un esquema de concesión destinado al mantenimiento permanente del corredor vial.

«La ruta ya no admite más bacheos»

Respecto a las reparaciones provisorias que actualmente ejecuta Vialidad Nacional, el ministro consideró que ya no representan una solución de fondo.

«La Ruta 151 cumplió su vida útil. El pavimento ya no admite más bacheos. Se realizan reparaciones temporarias, pero al poco tiempo vuelven a romperse. Lo que necesita es una repavimentación integral», concluyó.

Mientras continúan las negociaciones con Nación, el estado de la Ruta Nacional 151 sigue siendo uno de los principales reclamos de vecinos, transportistas, intendentes y sectores productivos del norte patagónico, debido al riesgo permanente que representa para quienes la utilizan diariamente