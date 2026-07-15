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Mundial 2026: Catriel festejo el triunfo ante Inglaterra y pase a la final. Hubo incidentes

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Mundial 2026: Catriel festejo el triunfo ante Inglaterra y pase a la final. Hubo incidentes

Cientos de vecinos se volcaron a las calles a festejar el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra. El domingo la gran final con España.

 Ni bien el arbitro hizo sonar el pitazo final, el centro de la ciudad (San Martin y Avda Roca) se pobló de fanáticos con banderas, gorritos, nieve y todo elemento para festejar y demostrar su alegría por este esperado triunfo.

Si bien la gran mayoría de las familias festejo en paz y sin inconvenientes, pasadas las horas se produjeron algunos disturbios y fue necesaria la intervención policial.

Se supo que al menos tres personas resultaron heridas con arma blanca y golpes.

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