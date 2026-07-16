Catriel: tres jornadas de trekking y senderismo

La Municipalidad de Catriel, a través de la Dirección de Turismo, invita a participar de las jornadas de trekking y senderismo para descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad.
Cronograma de actividades:
Sábado 18 de julio – 10:00 hs.
Trekking “Rincón del Indio”
Martes 21 de julio – Desde las 15:00 hs.
Senderismo a “La Cruz” (dificultad media)
Jueves 23 de julio – Desde las 15:00 hs.
Senderismo al “Humedal Gallineta Pico Pintado” (dificultad media)
Inscripciones:
Presentate con tu DNI en Santa Rosa 79 – Secretaría de Planificación y Desarrollo / Turismo.
(299 603-7545)
Los cupos son limitados.
Agendá las fechas, reservá tu lugar y viví una experiencia única recorriendo los paisajes naturales de Catriel.