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Catriel: tres jornadas de trekking y senderismo

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Catriel: tres jornadas de trekking y senderismo

La Municipalidad de Catriel, a través de la Dirección de Turismo, invita a participar de las jornadas de trekking y senderismo para descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad.

Cronograma de actividades:

Sábado 18 de julio – 10:00 hs.

Trekking “Rincón del Indio”


                                               Valle de la Luna (Catriel)

 

Martes 21 de julio – Desde las 15:00 hs.

Senderismo a “La Cruz” (dificultad media)

Jueves 23 de julio – Desde las 15:00 hs.

Senderismo al “Humedal Gallineta Pico Pintado” (dificultad media)

Inscripciones:

Presentate con tu DNI en Santa Rosa 79 – Secretaría de Planificación y Desarrollo / Turismo.

(299 603-7545)

Los cupos son limitados.

Agendá las fechas, reservá tu lugar y viví una experiencia única recorriendo los paisajes naturales de Catriel.

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