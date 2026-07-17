Un camión gigante circulara por la Ruta 151 rumbo al oleoducto de Vaca Muerta

La empresa Astra Evangelista S.A. (AESA) anunció un operativo especial para transportar un módulo de equipos del sistema de lucha contra incendio para instalar en la Estación Cabecera de Bombeo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Allen, Río Negro. Cruzará toda la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

El convoy partió ayer desde el Puerto Exolgan en Dock Sud, Avellaneda. Se trata de un transporte especial de un Shelter. Este equipo de gran porte es un «Pump House» o módulo de equipos del sistema de lucha contra incendio. Según informó la empresa, se trata de una carga especial que demandó la contratación de un transporte de gran porte cuyas dimensiones son 28,95 m. de largo, 6,06m de alto, 4,02m de ancho y un peso de 103,6 toneladas.

El recorrido previsto, que incluye diversas rutas nacionales y provinciales, partió de la Capital Federal y cruzará las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Tiene una extensión de 1.650 km y una duración estimada de 7 días.

Recorrerá las calles y avenidas: Argentino Valle, Carlos Pellegrini, Florentino Ameghino, Manuel Estévez, Av. Roca, Av. Agustín Debenedetti – Cmte. Craig (a contramano), Av. Bartolomé Mitre, Av. Dardo Rocha, Av. La Plata, Av. Dardo Rocha, Av. Eva Perón, Av. Valentín Vergara y el Camino de Touring Club, hasta Patagones. Desde Patagones, el transporte continúa por RP36, Colectora Autovía 2, cruce RN2 – Colectora Autovía 2, nuevamente RP36, RP13, RN2, RP215, RP41 – RN205, RP41 – Calle Independencia, RN205, RP51, RN226, RP51 – RP86, RP65 y RP86. Esta parte del viaje contempla el paso por las localidades de Cañuelas y Saladillo, ambas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. El itinerario continúa por RN226, con desvío por RN5 – RN226 a la altura de Pehuajó, retomando RN226 y por la RN33 ingresan a General Villegas.

En La Pampa.

En el empalme con la RN 188 ingresará a La Pampa pasando por Bernardo Larroudé y llegando a la RN 35 en Realicó. Posteriormente baja al sur pasando por Eduardo Castex, y en Winifreda accede a la RP 10, y de ahí pasando por Victorica llegan a la ruta nacional 151 en Algarrobo del Águila, por donde circularán, pasando por el puente dique de 25 de Mayo hasta Cipolletti, Río Negro.

El tramo final se desarrollará en esa provincia, desde Cipolletti a Allen por RN22 y RP6, para completar el trayecto hasta el ingreso a la Estación Cabecera de Bombeo Allen del VMOS.

Convoy.

El traslado cuenta con un tractor con formación de líneas hidráulicas, y la asistencia de más de 20 personas entre personal propio, vehículos guía y escoltas policiales interprovinciales y municipales. Desde AESA extendieron “agradecimientos por la comprensión y colaboración de la comunidad durante este operativo especial, y pedimos disculpas por las molestias que pueda ocasionar. Solicitamos a quienes circulen por la zona hacerlo con precaución y respetar las indicaciones del personal a cargo, a fin de contribuir al desarrollo seguro de las maniobras”.

La empresa entregó información para actuar “ante cualquier consulta o situación”, en éste caso pidió “contactar a: Francisco Armagni – francisco@agenciapampa.com.ar”.