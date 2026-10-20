Alejandro Echarren sobre la Ruta 151: «estaremos en obra después del 15 de noviembre»

Alejandro Echarren confirmó que Provincia firmará el 29 de octubre el traspaso de un tramo de la Ruta 151 y prevé iniciar obras en noviembre

Tras los últimos accidentes fatales y el creciente reclamo de la comunidad de Catriel, el Gobierno de Río Negro brindó precisiones sobre los plazos de intervención en la deteriorada traza nacional

En diálogo con Radio Alas FM, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó que el 29 de octubre se firmarán las actas para que Provincia asuma el control de distintos tramos. Anticipó que las primeras obras comenzarían durante la segunda quincena de noviembre, mientras avanzan las gestiones para retomar los trabajos inconclusos entre los kilómetros 103 y 109, donde ocurrió el reciente siniestro fatal.

La crítica situación de la Ruta Nacional 151, agravada por los reiterados accidentes y la reciente muerte de una niña de Catriel, volvió a poner en el centro del debate la necesidad urgente de intervenir sobre una de las principales vías de comunicación de la región.

En la entrevista, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, brindó detalles sobre el proceso de transferencia de la ruta a la órbita provincial, los trabajos previstos y los plazos administrativos que todavía deben cumplirse para avanzar con las obras.

El funcionario confirmó que el próximo 29 de octubre se firmarán las actas correspondientes a cuatro tramos de las rutas nacionales 22 y 151, entre los cuales se encuentra el sector comprendido desde el kilómetro 109 de la Ruta 151 hasta el límite con La Pampa.

Según explicó, ese segmento se encuentra administrativamente liberado y permitirá una intervención más rápida por parte de Provincia.

Las primeras máquinas llegarían en noviembre

Echarren adelantó que la intención del Gobierno provincial es iniciar las tareas durante la segunda quincena del próximo mes.

«Nosotros firmamos el 29 y calculamos que en la segunda quincena de noviembre ya estaremos en obra, en el tramo liberado desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa», aseguró.

Para esos trabajos de emergencia se utilizará el financiamiento gestionado a través de Oldelval.

Sin embargo, uno de los sectores de mayor preocupación es el comprendido entre los kilómetros 103 y 109, donde ocurrió el reciente accidente fatal y donde permanece vigente un contrato de obra nacional con la empresa Luciano.

Echarren explicó que Provincia asumirá también ese contrato, aunque previamente deberá concretarse una reestructuración administrativa y económica entre Nación, el Gobierno provincial y la constructora.

La operación se realizará mediante un acuerdo tripartito que permitirá a Río Negro continuar con una obra que quedó inconclusa bajo la administración nacional. Para esta intervención se prevé financiamiento de Fonplata.

Banquinas descalzadas, pozos y pavimento destruido

Durante la entrevista, el ministro reconoció que el deterioro de la Ruta 151 no se limita a la presencia de baches, sino que comprende graves deficiencias estructurales que representan un peligro permanente para quienes transitan por el sector.

Detalló que existen tramos donde ya no resulta suficiente realizar trabajos de bacheo y será necesario intervenir prácticamente toda la carpeta asfáltica.

Entre las tareas previstas mencionó el fresado del pavimento existente, la recomposición de la calzada, el recalce de banquinas y la recuperación de sectores con importantes deformaciones.

Uno de los aspectos que destacó fue precisamente el estado de las banquinas, que en numerosos puntos presentan desniveles pronunciados respecto de la carpeta asfáltica.

El ministro vinculó esas deficiencias con la siniestralidad registrada en la ruta y señaló que el contrato original no contemplaba todas las tareas necesarias.

También adelantó que se deberán mejorar las condiciones de seguridad mediante demarcación horizontal y señalización vertical.

Echarren apuntó a la falta de inversión y de controles sobre el transporte pesado

El funcionario identificó dos factores fundamentales que, según su evaluación, explican el avanzado deterioro de las rutas nacionales: la falta de inversión y mantenimiento por parte de Vialidad Nacional y la ausencia de controles adecuados sobre las cargas del transporte pesado.

Sostuvo que la circulación de camiones con cargas sin fiscalización suficiente contribuye a las deformaciones y roturas del pavimento, incluso en sectores repavimentados hace relativamente pocos años.

En ese sentido, adelantó que Provincia pretende implementar controles de carga para preservar las futuras intervenciones y evitar que se repita el deterioro.

«Lo que Nación no solucionó en 20 años, la Provincia no puede resolverlo en dos meses»

Consultado por el malestar de la comunidad de Catriel y la manifestación de vecinos convocada para reclamar soluciones, Echarren reconoció la indignación y la impotencia que generan los reiterados siniestros viales.

El ministro manifestó que comprende el reclamo social, especialmente después de la reciente tragedia que conmocionó a la ciudad.

«Lo que la Provincia no puede solucionar en dos meses es lo que el Estado Nacional no solucionó en 20 años», expresó.

Asimismo, aclaró que la firma del convenio marco entre Nación y Provincia no implicaba una intervención inmediata, debido a la necesidad de resolver situaciones contractuales pendientes y formalizar la transferencia de cada tramo.

No obstante, aseguró que el Gobierno rionegrino mantiene el compromiso de avanzar con las obras y destacó que la Ruta 151 será una de las trazas que recibirá mayor inversión, mediante intervenciones de emergencia, la continuidad de contratos inconclusos y nuevas obras financiadas a través de Fonplata.

Catriel espera que los anuncios se transformen en obras

Las declaraciones del ministro llegan en un contexto de profunda preocupación social, después de una sucesión de accidentes que dejaron víctimas fatales, personas heridas y familias atravesadas por la tragedia.

La Ruta Nacional 151 constituye un corredor fundamental para Catriel, 25 de Mayo y la actividad productiva de la región, pero su deterioro representa desde hace años un riesgo para automovilistas, transportistas y trabajadores que la recorren diariamente.

El 29 de octubre aparece ahora como una fecha clave para concretar el traspaso administrativo de los primeros sectores, mientras que la segunda quincena de noviembre es el plazo señalado oficialmente para el inicio de las tareas.

Entretanto, el tramo comprendido entre los kilómetros 103 y 109 continuará sujeto a la resolución del contrato vigente con la empresa Luciano, aunque Echarren no descartó realizar intervenciones anticipadas si las condiciones lo requieren.

La comunidad de Catriel, que viene reclamando soluciones concretas desde hace años, aguarda que los compromisos anunciados finalmente se traduzcan en trabajos efectivos sobre una ruta cuyo estado continúa generando preocupación y poniendo en riesgo la seguridad vial.