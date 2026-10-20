El DPA realizó una jornada educativa para promover el cuidado del agua en Catriel

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) desarrolló la 1° Jornada sobre el Cuidado del Agua en Catriel, una propuesta educativa que reunió a 419 estudiantes y 40 docentes de seis instituciones educativas para promover el uso responsable del recurso hídrico.

Bajo el lema “Cuidar el agua es responsabilidad de todos”, la actividad se desarrolló el 16 de octubre en el Salón de Usos Múltiples de la ESRN Nº 21, con la participación de instituciones vinculadas con la gestión del agua y el ambiente.

La jornada contó con estudiantes y docentes de las escuelas primarias Nº 21, Nº 242, Nº 241 y Nº 218, la ESRN Nº 21 y el CET Nº 21 de Catriel.

La propuesta tuvo como objetivo acercar a niñas, niños y jóvenes al conocimiento del ciclo del agua, su importancia para la vida y los hábitos cotidianos que contribuyen a su cuidado. A través de experiencias educativas, juegos, experimentos y actividades participativas, se buscó fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas

Educación hídrica para cuidar el agua

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con el agua y la vida, el uso responsable del recurso, el acceso al agua potable, el saneamiento y la importancia del agua para el desarrollo de las actividades productivas de la región.

Las propuestas permitieron vincular los contenidos educativos con la vida cotidiana y destacar la importancia de incorporar prácticas responsables en los hogares, las escuelas y la comunidad. Además, acercaron a los estudiantes al trabajo que realizan los organismos e instituciones que intervienen en la gestión, el cuidado y la conservación de los recursos hídricos.

Trabajo conjunto para la conciencia ambiental

La jornada contó con la participación de representantes de organismos e instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria AER 25 de Mayo (INTA), el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), las municipalidades de Catriel y Cipolletti, Aguas Rionegrinas (ARSA), el Consejo Escolar de Catriel, el Museo Tecnológico del Agua y el Suelo del DPA y la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entre otros.

La articulación entre estas instituciones permitió compartir conocimientos y experiencias sobre el uso del agua, su relación con el ambiente y su importancia para la producción y la economía regional.

Con esta iniciativa, el DPA reafirma su compromiso con la educación hídrica y la promoción de una cultura del cuidado del agua, impulsando la participación de las nuevas generaciones en la protección de un recurso esencial para la vida y el desarrollo de Río Negro.