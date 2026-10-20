AOG Patagonia: Río Negro muestra su potencial energético e industrial

Río Negro completó la primera jornada de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 con una intensa actividad en su stand institucional. Un espacio donde se promovieron encuentros entre cámaras empresariales y compañías del sector, y donde también se difundieron los avances de la producción hidrocarburífera provincial, junto a los detalles de los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en la provincia.

La participación, coordinada por la Secretaría de Energía y Ambiente, tiene lugar en el Espacio DUAM de Neuquén, donde más de 400 marcas expositoras participan de uno de los principales encuentros de la industria petrolera y gasífera del país.

Durante la apertura, el espacio rionegrino se convirtió en un punto de encuentro para representantes del entramado empresarial provincial, con el objetivo de facilitar contactos con operadoras, contratistas y proveedores de servicios que participan de la exposición.

Vaca Muerta y una provincia con protagonismo creciente

Otro de los ejes de la jornada fue la difusión del potencial hidrocarburífero de Río Negro, especialmente a partir de la creciente participación de la producción no convencional en la actividad provincial.

El equipo técnico de la Secretaría de Hidrocarburos acompañó las actividades del stand y presentó una herramienta interactiva que permite conocer las principales áreas vinculadas a Vaca Muerta, sus características y las oportunidades de desarrollo que ofrece la formación en territorio rionegrino.

Los avances registrados en los últimos años, junto con las nuevas concesiones otorgadas, muestran una etapa de expansión de la actividad no convencional que amplía las perspectivas productivas de la provincia.

A este escenario se suman los grandes proyectos de infraestructura destinados a transportar y exportar la producción de Vaca Muerta, como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las iniciativas de Gas Natural Licuado previstas para el Golfo San Matías.

Punta Colorada: una Zona Franca para agregar valor a la producción

Uno de los momentos destacados del primer día fue la exposición de la Secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, quien participó de las Conferencias de los Expositores en la Sala Lanín 3.

Bajo el título “Río Negro y Punta Colorada: una plataforma para el desarrollo industrial y exportador”, la funcionaria presentó las ventajas que ofrece la provincia para atraer inversiones industriales y logísticas, con especial atención al desarrollo de la futura Zona Franca de Punta Colorada.

El proyecto contempla una superficie inicial de 432 hectáreas y otras 267 hectáreas identificadas para una potencial expansión. Su ubicación sobre la costa atlántica, próxima a los grandes desarrollos energéticos, abre oportunidades para actividades petroquímicas, industriales y de servicios vinculadas a la exportación.

Ponce confirmó que la Provincia está finalizando los pliegos para convocar durante noviembre a la licitación nacional e internacional, tal cual lo anunció recientemente el Gobernador Alberto Weretilneck. El objetivo es aprovechar los recursos energéticos que atravesarán Río Negro para promover nuevas actividades productivas.

“Hoy los proyectos energéticos ya se están convirtiendo, están muy avanzados, pero todo el producto pasa por la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos que empezar a pensar en que hay que darle un valor agregado a ese producto”, señaló.

En ese sentido, explicó que el régimen aduanero especial de la Zona Franca representa una herramienta para atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de las industrias que decidan instalarse en territorio provincial.

“¿Por qué no empezar a pensar esta zona franca para potenciar el desarrollo petroquímico, para poder complementarlo con todo lo que son los proyectos energéticos?”, planteó.

La iniciativa incorpora además una posibilidad de especial interés para futuros inversores que es la presentación de propuestas que contemplen infraestructura portuaria dentro del desarrollo.

Ponce destacó que la ubicación del predio y su frente costero amplían las posibilidades del proyecto. “Un desarrollo portuario con un régimen franco es muy atractivo”, sostuvo, al explicar que la Provincia busca aprovechar la confluencia de inversiones energéticas para proyectar un desarrollo industrial de mayor escala.

Parques industriales y nuevas oportunidades de inversión

Durante su participación, Ponce también abordó las políticas provinciales destinadas a mejorar la infraestructura industrial y acompañar el crecimiento de la demanda de espacios productivos, especialmente en el Alto Valle.

La funcionaria explicó que Río Negro cuenta con un marco regulatorio para parques industriales que permite trabajar en la adecuación de los espacios existentes y promover nuevos desarrollos privados, con acompañamiento técnico del Estado e incentivos establecidos en el régimen de promoción económica.

En ese contexto, anunció un avance concreto: la aprobación de la prefactibilidad del primer parque industrial privado en Cipolletti.

La agenda de Río Negro en la AOG Patagonia continuará hasta el jueves 22 de octubre, con presencia de los equipos técnicos provinciales, información sobre proyectos en marcha y actividades de vinculación destinadas a seguir promoviendo las capacidades productivas de la provincia.