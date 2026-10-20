Diego Pereyra: «El Municipio no avala ni participa de un corte de ruta 151»

El secretario de Gobierno de Catriel se refirió a la movilización convocada por vecinos tras el trágico accidente del domingo y advirtió sobre las posibles consecuencias de una protesta sobre la ruta nacional.

En diálogo con Radio Alas FM, Pereyra reconoció el malestar de la comunidad por el deterioro de la Ruta 151, pero sostuvo que el reclamo debe continuar por vías pacíficas e institucionales. Advirtió sobre una posible presencia de Gendarmería y pidió que las obras anunciadas por Provincia sean soluciones definitivas y no simples reparaciones.

La convocatoria a una manifestación de vecinos de Catriel sobre la Ruta Nacional 151, impulsada por la indignación que generó el trágico accidente del último domingo, despertó preocupación en el Gobierno municipal ante la posibilidad de que se produzcan cortes de tránsito o incidentes durante la protesta.

En la entrevista, el secretario de Gobierno de Catriel, manifestó que comprende el dolor y el cansancio de la comunidad frente a los reiterados siniestros viales, aunque dejó en claro que la Municipalidad no acompañará ninguna medida que implique interrumpir la circulación sobre la ruta.

“Creemos que el corte de ruta no es el camino. El municipio no puede salir a alentar un corte porque sabemos cuáles son las consecuencias que esto les puede acarrear al municipio y a las personas”, expresó.

Preocupación por la manifestación y una posible intervención de Gendarmería

Pereyra señaló que el municipio estará atento a lo que ocurra durante la jornada de protesta y advirtió que, por tratarse de una ruta nacional, podría registrarse la presencia de fuerzas federales.

Incluso recordó que durante anteriores manifestaciones pacíficas, como los abrazos simbólicos y las campañas de concientización sobre el estado de la Ruta 151, hubo efectivos de Gendarmería observando el desarrollo de las actividades.

En ese sentido, no descartó posibles situaciones de tensión si se produce una interrupción del tránsito.

“Mañana puede ser un día complicado. Generalmente, en este tipo de manifestaciones hay gente oportunista que busca otras cuestiones y puede agitar hechos de violencia”, sostuvo.

El funcionario aclaró que se trata de una preocupación preventiva y remarcó que la intención del Ejecutivo local es evitar cualquier episodio que agrave el difícil momento que atraviesa la comunidad.

“Hubiera sido importante que el malestar surgiera antes de una tragedia”

Durante la conversación, Pereyra también reflexionó sobre la reacción social posterior al accidente fatal del domingo.

Reconoció que la tragedia profundizó el hartazgo de los vecinos, aunque consideró que los reclamos colectivos podrían haberse intensificado antes de que se produjera una nueva pérdida humana.

“Hubiera sido importante que el malestar surja antes de una tragedia”, expresó, al tiempo que planteó su preocupación por la posibilidad de que el dolor de una familia termine siendo utilizado en el marco de otras disputas.

De todas maneras, destacó que comprende el sentimiento de quienes reclaman soluciones y aseguró que el municipio acompaña a las familias afectadas por los siniestros.

Defendió las gestiones de Daniela Salzotto

El secretario de Gobierno recordó que la intendenta Daniela Salzotto viene realizando gestiones y acciones públicas para reclamar intervenciones sobre la Ruta 151.

Entre ellas mencionó los abrazos simbólicos, la distribución de folletería preventiva, las advertencias a los automovilistas, las presentaciones judiciales y los trabajos de bacheo impulsados oportunamente por el municipio.

En ese marco, defendió la decisión de intervenir en determinados sectores pese a que el mantenimiento de la traza corresponde a Vialidad Nacional y, una vez concretado el traspaso, quedará bajo responsabilidad provincial.

Según Pereyra, esas reparaciones preventivas pudieron haber evitado otros accidentes.

Obras en noviembre: “Necesitamos una ruta nueva, no parches”

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los anuncios realizados por el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, quien anticipó que las primeras intervenciones provinciales sobre la Ruta 151 comenzarían durante la segunda quincena de noviembre.

Pereyra reconoció que el proceso de transferencia desde Nación a Provincia viene demandando más tiempo del esperado, aunque destacó que la intendenta mantiene contacto con el gobernador y las autoridades provinciales para conocer los avances.

Sin embargo, insistió en que las futuras intervenciones deben resolver los problemas estructurales de la calzada.

“Lo urgente son las obras. Esperemos que sean las obras que realmente se necesitan, que no sea un parche para conformar a una sociedad y luego sigamos teniendo los mismos problemas”, afirmó.

Además, expresó su intención de que el municipio pueda participar como observador del proceso, supervisando que los trabajos se ejecuten de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas.

“Hoy se necesita una ruta nueva, no necesitamos parches. Necesitamos las mejores condiciones para los vecinos de Catriel, de 25 de Mayo y para todos aquellos que transitan por esta ruta, que es la entrada norte a la Patagonia”, remarcó.

Un llamado a evitar nuevos incidentes

Sobre el cierre de la entrevista, Pereyra reiteró su acompañamiento a las familias que perdieron seres queridos en accidentes sobre las rutas nacionales 151 y 22.

También expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas del siniestro del domingo, que volvió a conmocionar a Catriel y profundizó el reclamo por mejoras urgentes en la infraestructura vial.

Finalmente, pidió que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y que se mantengan los canales institucionales de diálogo.

“Invitamos a los vecinos a que sigamos por las vías del diálogo, las vías pacíficas. Es el camino más largo, pero también en muchas ocasiones es el camino más seguro”, concluyó.

La movilización prevista para este miércoles 21 de octubre se produce en un momento decisivo para el futuro de la Ruta 151, a pocos días de la firma de las primeras actas de transferencia anunciadas por Provincia para el 29 de octubre.