Alerta por nieve: hay más zonas afectadas en Neuquén y llega a Río Negro este jueves 23

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico por fuertes nevadas para este miércoles 22 de julio en el norte de la Patagonia. Las zonas afectadas, los peores horarios y qué pasa en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su alerta por nieve en Neuquén para este miércoles 22 de julio, mientras que avisó que empezará a afectar en Río Negro este jueves 23. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según el organismo nacional, la alerta por nieve implica «nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes»

En este sentido, indicaron que «se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual».

Alerta por nieve en Neuquén este miércoles 22: las zonas afectadas y los peores horarios

Si bien en principio la alerta por nieve en Neuquén regía únicamente para zonas de la cordillera, finalmente se extendió hacia el centro de la provincia.

Según el último parte del SMN, la única zona bajo alerta por nieve únicamente durante la madrugada de este miércoles 22 es:

Los Lagos.