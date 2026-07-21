Condenaron a un camionero por dos muertes en un choque frontal en la Ruta 151, acceso a Catriel

El incidente ocurrió en 2023. Las partes llegaron a un acuerdo que incluyó la confesión del acusado.

Fotos: Miguel Suàrez (www.catriel25noticias.com)

El chofer de un camión que provocó un violento choque frontal en la Ruta Nacional 151 cerca de Catriel en el que murió un matrimonio, fue condenado a prisión en suspenso y pautas de comportamiento que incluyen la inhabilitación temporaria para conducir, mediante un acuerdo propuesto por la Fiscalía y aceptado por la Defensa y los hijos de las víctimas.

El incidente vial se produjo la tarde del 3 de noviembre de 2023, minutos antes de las 15 a la altura del acceso norte de la localidad de Catriel, donde un Mercedes Benz con semirremolque vacío que viajaba en dirección norte impactó contra un Citroen Cactus en el que una pareja llegaba a la zona de vacaciones junto a otras personas que los acompañaban en otros vehículos. Como consecuencia falleció una mujer en el hospital local y cerca de un año después, también su esposo.

«Se cruzó de carril»

Sostuvo que el camionero “perdió el dominio y control del rodado que conducía, se cruzó de carril” e invadió el contrario, impactando contra el vehículo menor, por lo que lo imputó por el delito de “homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo automotor”.

Entre las pruebas reunidas, la fiscalía mencionó las declaraciones de los amigos de las víctimas que fueron testigos del incidente vial y filmaciones de cámaras de seguridad, además de las pericias realizadas por el personal policial.

Con esas evidencias la causa llegaba a la instancia del juicio, pero en semanas atrás se realizó una audiencia en los tribunales de Cipolletti en la que la fiscal propuso un acuerdo para condenar a Sabino a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial de cinco años para conducir todo tipo de vehículo automotor y reglas de conducta por el lapso de tres años.

En el ofrecimiento, Díaz sostuvo que la salida era posible dado que el acusado registraba una condena dictada en 2017 en la que se le aplicó una multa (no se precisa el motivo).

La pena planteada no lo llevaba a prisión al camionero, aunque le imponía el cumplimiento de pautas de comportamiento que incluía mantener domicilio, presentaciones trimestrales ante la autoridad judicial, hacer entrega de su carnet de conducir físico, no cometer nuevos delitos ni consumir drogas ni bebidas alcohólicas en la vía pública, realizar un curso con orientación sobre conducción en la vía pública y manejo defensivo dictado oficialmente y someterse al control del Patronato de Presos y Liberados.

Acuerdo entre las partes

La propuesta fue aceptada por el camionero y su abogado defensor, Federico Diorio, por lo que reconocían la culpabilidad en el choque. También dieron su aval los hijos de las personas fallecidas junto al abogado que los asistió, de apellido Corregidor.

El juez Julio Sueldo no objetó el acuerdo presentado por las partes y dictó el fallo en los términos referidos. Valoró la prueba descripta por la Fiscalía, no cuestionada por la Defensa y la confesión del mismo imputado.

El magistrado destacó que las partes manifestaron que renunciaban a los términos procesales que habilita la impugnación de la sentencia, por lo que la causa penal quedó cerrada. Ahora queda abierta la instancia para realizar el reclamo en el fuero civil.