Catriel: salió a dar una vuelta y lo chocaron en la Ruta 151

Julio Martínez (El Pampa) y su esposa decidieron salir a dar una vuelta el sábado por la noche. Llegaron por acceso norte hasta la Ruta 151 y sufrieron un accidente. Martínez se encuentra internado con traumatismo de columna.

Según se supo, la pareja circulaba en su auto Renault Fluence a la altura del ingreso al Kartódromo. Cuando deciden bajar de la ruta para retomar hacia Catriel son impactados en la parte trasera por un Fiat Siena que circulaba desde Añelo hacia 25 de Mayo.

Se desconocen mas detalles del siniestro.

Martínez fue trasladado al hospital local, luego al Alto Valle para realizarle estudios de complejidad (TAC). Continua internado en el hospital “Dra Cecilia Grierson”. Su esposa resulto con traumatismos leves.

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