Catriel: salió a dar una vuelta y lo chocaron en la Ruta 151

Julio Martínez (El Pampa) y su esposa decidieron salir a dar una vuelta el sábado por la noche. Llegaron por acceso norte hasta la Ruta 151 y sufrieron un accidente. Martínez se encuentra internado con traumatismo de columna.
Según se supo, la pareja circulaba en su auto Renault Fluence a la altura del ingreso al Kartódromo. Cuando deciden bajar de la ruta para retomar hacia Catriel son impactados en la parte trasera por un Fiat Siena que circulaba desde Añelo hacia 25 de Mayo.
Se desconocen mas detalles del siniestro.
Martínez fue trasladado al hospital local, luego al Alto Valle para realizarle estudios de complejidad (TAC). Continua internado en el hospital “Dra Cecilia Grierson”. Su esposa resulto con traumatismos leves.
El mensaje del Julio Martìnez en redes sociales:
«Primero quiero agradecerle a dios x una oportunidad más de vida!!!! Segundo quiero agradecer a la comisaría 9na ,defensa civil,tránsito,gran agradecimiento al hospital catriel ,q me atendieron de maravillas y aun me siguen atendiendo bien xq estoy aca todavía,a mi compañera Paola Gramajo ,a mi gran amigo hermano Franco Ortiz q estuvo al pie, al instante, a mis hermanos Saul Jose Martinez Carlos Dario Martinez a mis cuñadas y sobrinos a Victor Sanchez Victor Sanchez y quiero agradecer a mi equipo de fútbol «LOS AMIGOS » x el hermoso gesto, grupo de amigos en general, Fernanda Cazorla Cristian Tapia Yanel Sol Pablo Merlo Mario A. Gutierrez ,a mis sobrinas de lejos y mis hermanos de lejos q han estado todo el tiempo .. gracias a toda esa gente conocida q me escribe todos los días para ver como estoy y x hay si me olvido de alguien mil perdón xq son muchos los q me escriben y eso se siente bien, gracias gracias…a seguir luchándola».