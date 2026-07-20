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Catriel: ARSA intensificó los trabajos de mantenimiento cloacal

C25N
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Catriel: ARSA intensificó los trabajos de mantenimiento cloacal

En el marco del plan de mantenimiento preventivo que lleva adelante Aguas Rionegrinas mediante la incorporación de los nuevos camiones desobstructores, se realizaron tareas de limpieza de cámaras y cañerías cloacales en distintos sectores de Catriel.

Las intervenciones comprendieron trabajos sobre calle República Alemana, en las intersecciones con Chaco, Chubut y Corrientes; sobre calle Roca, en las intersecciones con Holanda, Corrientes, Zurita, Hugo Sosa, España, Dinamarca, Favaloro, Austria y Albania; y sobre calle Salta, en las intersecciones con Albania y Favaloro.

Asimismo, las tareas continuaron sobre calle La Pampa, en las intersecciones con Favaloro, Dinamarca, España y Holanda, además del tramo comprendido entre España y Zurita. Finalmente, los trabajos concluyeron en la intersección de las calles Bolivia y Tirana.

Cabe destacar que estas tareas son posibles gracias a la incorporación del último camión desobstructor adquirido por la empresa. Esta nueva unidad permite programar operativos de mantenimiento preventivo mientras el resto de los equipos continúa atendiendo las intervenciones diarias que demanda el servicio.

El objetivo de estas acciones es mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de las redes cloacales y prevenir taponamientos. En este sentido, Aguas Rionegrinas recuerda a los usuarios la importancia de hacer un uso responsable del sistema, evitando arrojar residuos sólidos, aceites, grasas, toallitas húmedas, pañales, entre otros

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