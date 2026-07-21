-2°CCatrielCubiertoParcialmente Nublado
14°C-2°CCubiertoParcialmente Nublado
14°C3°CCubierto
16°C3°CMayormente CubiertoCubierto
23°C4°CCondiciones variables
DestacadasNACIONALESNOTICIAS

Creyó que estaba de novia con Kevin Costner, le transfirió más de $3 millones, pero era una estafa

C25N
2 Minutos de lectura
Creyó que estaba de novia con Kevin Costner, le transfirió más de $3 millones, pero era una estafa

La víctima del engaño denunció que el contacto comenzó en mayo por TikTok y siguió por una aplicación de mensajería. La Justicia investiga la maniobra.

Una historia de amor en tiempos modernos, una promesa de mudanza a California y un desenlace completamente inesperado. Así comenzó la estafa que denunció una jubilada de 70 años de General Madariaga (Buenos Aires), convencida de que mantenía una relación con el actor estadounidense Kevin Costner.

El contacto comenzó en mayo a través de TikTok y luego continuó mediante la aplicación de mensajería Zangi, una plataforma que prioriza la privacidad de sus usuarios y permite registrarse sin asociar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

De acuerdo con la investigación, el estafador intentó convencerla de vender su casa en General Madariaga y enviarle el dinero con la promesa de comprarle otra en Santa Marta, California. Finalmente, la mujer no vendió el inmueble, aunque sí realizó las transferencias para obtener el falso carnet de socia.

Las sospechas comenzaron después, cuando leyó comentarios de otros usuarios en redes sociales que aseguraban haber sido estafados por el mismo perfil de TikTok.

En ese momento, revisó los datos de la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero y comprobó que estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires y no tenía ninguna vinculación con el reconocido actor de Hollywood.

Con esa información, realizó la denuncia y la Justicia inició una investigación para identificar al responsable de la maniobra.

El fiscal confirmó que los investigadores están trabajando para establecer quién está detrás. «Todavía estamos en eso», señaló, y afirmó que no sería la única mujer que fue estafada por el falso Costner.

Fuente: El Liberal

Hotel Stellato web
Triunfo
Hotel Stellato web
Triunfo
alas giff1
Vista Oil Gas
Hotel Stellato web
Triunfo
Comparte este artículo
No hay comentarios

SÍGANOS

El tiempo
6°C
Catriel
nubes
6°_6°
71%
4 km/h
Mié
12 °C
Jue
15 °C
Vie
14 °C
Sáb
15 °C
Dom
13 °C
Escuchar FM ALAS95.UNO
Farmacias de Turno
trailers
Suren
Julio Salomone repuestos
Sindicato petroleros
Tecpetrol
Veterinaria Emanuel
La Anónima
Oir Mejor
Vista Oil Gas
Petroleros Sudamericanos
Horizonte Seguros
25 de Mayo

También te pueden interesar