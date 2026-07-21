Creyó que estaba de novia con Kevin Costner, le transfirió más de $3 millones, pero era una estafa

La víctima del engaño denunció que el contacto comenzó en mayo por TikTok y siguió por una aplicación de mensajería. La Justicia investiga la maniobra.

Una historia de amor en tiempos modernos, una promesa de mudanza a California y un desenlace completamente inesperado. Así comenzó la estafa que denunció una jubilada de 70 años de General Madariaga (Buenos Aires), convencida de que mantenía una relación con el actor estadounidense Kevin Costner.

El contacto comenzó en mayo a través de TikTok y luego continuó mediante la aplicación de mensajería Zangi, una plataforma que prioriza la privacidad de sus usuarios y permite registrarse sin asociar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

De acuerdo con la investigación, el estafador intentó convencerla de vender su casa en General Madariaga y enviarle el dinero con la promesa de comprarle otra en Santa Marta, California. Finalmente, la mujer no vendió el inmueble, aunque sí realizó las transferencias para obtener el falso carnet de socia.

Las sospechas comenzaron después, cuando leyó comentarios de otros usuarios en redes sociales que aseguraban haber sido estafados por el mismo perfil de TikTok.

En ese momento, revisó los datos de la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero y comprobó que estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires y no tenía ninguna vinculación con el reconocido actor de Hollywood.

Con esa información, realizó la denuncia y la Justicia inició una investigación para identificar al responsable de la maniobra.

El fiscal confirmó que los investigadores están trabajando para establecer quién está detrás. «Todavía estamos en eso», señaló, y afirmó que no sería la única mujer que fue estafada por el falso Costner.

Fuente: El Liberal