Ruta 151: choque cerca de Cipolletti

Un siniestro vial se registró este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 6, donde colisionaron un Fiat Cronos y un Ford Focus.

El hecho fue advertido alrededor de las 08:15 horas, cuando un efectivo policial que se dirigía hacia la jurisdicción de Cipolletti observó tránsito lento y constató el choque entre ambos vehículos.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Ford Focus, un hombre mayor de edad, sufrió un golpe en la cabeza. En tanto, en el Fiat Cronos viajaban dos mujeres mayores de edad y cuatro menores.

Tras dar aviso al Comando Local, se solicitó la presencia de personal del hospital y de la Policía de Tránsito de Cipolletti.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, una enfermera que circulaba circunstancialmente por el sector en un vehículo particular, brindó asistencia a las personas involucradas.

Posteriormente, personal de salud y efectivos de la Policía de Tránsito de Cipolletti trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y realizar las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni las causas que provocaron el siniestro.