Catriel: Salzotto en la UNCO para fortalecer la oferta académica

En el marco de la agenda de trabajo del Polo Educativo de Catriel (CRESU), (único en la provincia y en la región), creado a partir de un proyecto impulsado por el municipio, la intendente Daniela Salzotto mantuvo una reunión con el nuevo rector Christian López y la vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue, Lorena Higuera. Al encuentro también asistió el secretario de Planificación y Desarrollo, Milton Molina.

Durante la reunión se avanzó en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer la oferta académica y seguir generando más oportunidades de formación para los Catrielenses. En ese marco, las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue expresaron su compromiso y disposición para participar de la Expo Vocacional que se realizará los días 6 y 7 de agosto en Catriel, acercando su propuesta académica a las y los jóvenes de la región.

“Consolidar la universidad pública como una política pública es una decisión estratégica de esta gestión. Catriel ha construido un verdadero centro de logística, conectividad y articulación educativa al servicio de toda la comunidad, fortaleciendo el acceso a la educación superior y generando más oportunidades para el desarrollo de nuestra ciudad y de toda la región”, expresó la Intendente.

Foto: (Prensa Municipio)