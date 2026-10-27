Apareció en Colonia Ovejero la camioneta robada durante la madrugada en barrio Carod

El vehículo fue localizado cerca de las 10 de la mañana, luego de que vecinos alertaran a sus propietarios. La camioneta estaba atascada en una zona anegada por las recientes lluvias. Personal de Criminalística de la Unidad 9ª intervino en el lugar.

La camioneta Toyota SW4 de color blanco, que había sido sustraída durante la madrugada de este martes de una vivienda del barrio Carod, en Catriel, fue encontrada horas después en la zona de Colonia Ovejero, en un sector de difícil acceso debido a la acumulación de agua y barro.

El robo se había producido alrededor de las 3:30 de la madrugada, en un domicilio ubicado sobre calle República Alemana al 600, en el sector de las 150 Viviendas, mientras la familia descansaba.





Pasadas las 10 de la mañana, los propietarios del vehículo dieron aviso a este medio sobre su localización, luego de recibir información de vecinos que habían advertido la presencia de una camioneta con características similares a la sustraída.

El rodado fue encontrado en inmediaciones de la intersección de las calles Los Laureles y Los Viñedos, en Colonia Ovejero, donde había quedado atascado en un sector de tierra, arena y agua, aparentemente sin posibilidades de continuar circulando.

La situación se vio agravada por las condiciones del terreno, ya que buena parte de ese sector permanece anegado como consecuencia de los últimos temporales de lluvia registrados en Catriel.

Cerca de las 12 del mediodía, personal del área de Criminalística de la Unidad Policial 9ª logró arribar al lugar para intervenir en las actuaciones correspondientes. El ingreso presentó dificultades debido a la importante acumulación de agua y al estado de los caminos.

Cabe recordar que, desde las primeras horas de la mañana, efectivos policiales y los damnificados se encontraban analizando registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas al lugar donde se produjo el robo, con el objetivo de obtener información que permitiera esclarecer lo sucedido.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que la camioneta terminó en ese sector de Colonia Ovejero ni sobre las personas que habrían participado en la sustracción.

La investigación continúa para establecer cómo se produjo el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.