Monsalve habló sobre la Ruta 151, crecida del Río Colorado, obras de agua y reelección

El intendente de 25 de Mayo, Leonardo Monsalve, abordó distintos temas de actualidad en una entrevista con Catriel25Noticias. Confirmó gestiones para iniciar trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 151, manifestó preocupación por el aumento del caudal del río Colorado y brindó detalles sobre un proyecto de abastecimiento de agua para la localidad. También se refirió a las inversiones petroleras, su relación con el Gobierno provincial y la posibilidad de buscar un nuevo mandato.

El intendente de 25 de Mayo, La Pampa, Leonardo Monsalve, realizó un amplio análisis de la situación que atraviesa la localidad, con especial énfasis en las obras de infraestructura, la actividad hidrocarburífera y las gestiones realizadas ante los gobiernos nacional y provincial.

Durante la entrevista, el jefe comunal reconoció que existen importantes desafíos pendientes, aunque aseguró que el municipio ha logrado ordenar sus cuentas y que observa mejores perspectivas económicas para los próximos meses.

Preocupación por la crecida del río Colorado

Uno de los primeros temas abordados fue el incremento del caudal del río Colorado, situación que genera preocupación tanto en 25 de Mayo como en Catriel.

Monsalve reconoció que el río presenta un crecimiento considerable para esta época del año y advirtió que todavía resta atravesar el período de deshielo, que podría provocar nuevos aumentos en el nivel del agua.

Si bien señaló que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) transmitió un mensaje de tranquilidad, sostuvo que desde el municipio observan con atención la evolución del fenómeno.

El intendente confirmó que enviaron una nota al gobernador pampeano solicitando información sobre las previsiones y estrategias de prevención previstas por los organismos competentes.

Además, explicó que «algunas zonas cercanas a las chacras comenzaron a registrar el avance del agua, pese a las obras de defensa realizadas anteriormente sobre la costa del río».

En ese sentido, manifestó que el municipio mantiene disponibles sus equipos y maquinaria para colaborar ante eventuales inconvenientes, aunque aclaró que determinados sectores corresponden a organismos provinciales y de administración del recurso hídrico.

Ruta 151: esperan el inicio de los trabajos de reparación

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la crítica situación de la Ruta Nacional 151 y las gestiones para concretar reparaciones en el sector de El Sauzal.

Monsalve indicó que «estaba previsto que personal de Vialidad comenzara a instalarse durante esta semana en la localidad, para posteriormente iniciar las tareas.»

Según explicó, «las intervenciones contemplan la colocación de carpeta asfáltica en determinados sectores y trabajos de bacheo en otros tramos».

Sin embargo, fue contundente al señalar que estas reparaciones no representan una solución definitiva.

“Nosotros no creemos que esta sea la solución. Todos tenemos que ir por la obra nueva, pero mientras tanto hay que tener una solución inmediata porque la gente sigue circulando por la ruta”, expresó.

El intendente también destacó la importancia de las movilizaciones realizadas por vecinos autoconvocados, al considerar que «estos reclamos contribuyen a visibilizar la problemática y acelerar las respuestas».

Al mismo tiempo, defendió las gestiones municipales y recordó que «desde hace aproximadamente tres años vienen realizando presentaciones, reuniones y reclamos ante distintos organismos».

Respecto de la circulación durante las obras, explicó que todavía resta coordinar los aspectos logísticos con los responsables de Vialidad.

También hizo referencia al camino vecinal de El Sauzal, utilizado por numerosos automovilistas para evitar los sectores más deteriorados de la ruta. Advirtió que esta situación genera mayores gastos de mantenimiento y perjudica a los vecinos por el polvo que levanta el tránsito.

El traspaso de la ruta y las negociaciones entre Nación y Provincia

Monsalve sostuvo que el objetivo continúa siendo una intervención integral de la Ruta 151 y no únicamente la reparación del tramo cercano a 25 de Mayo.

En ese contexto, mencionó las gestiones compartidas con la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, y cuestionó la falta de acompañamiento de otros municipios ubicados sobre el corredor vial.

Asimismo, indicó que existen avances administrativos, un proyecto de obra y un presupuesto para el sector que corresponde a su localidad.

Sobre la reparación definitiva, explicó que «se encuentran en análisis distintas alternativas de financiamiento y administración, entre ellas un eventual traspaso a la Provincia, mecanismos de peaje o adelantos de regalías».

No obstante, aclaró que todavía se necesitan definiciones entre las autoridades nacionales y el Gobierno de La Pampa.

Inversiones petroleras y expectativas para 25 de Mayo

En materia económica, el intendente se mostró expectante por las perspectivas de recuperación de la actividad hidrocarburífera.

Mencionó posibles nuevas inversiones de PECOM en la zona de El Corcovo y el proceso de apertura de pliegos para la operación del área Medanito.

Según explicó, estos movimientos podrían traducirse en mayor actividad laboral, demanda de servicios y oportunidades para empresas vinculadas con la industria petrolera.

Monsalve recordó que «la localidad atravesó aproximadamente dos años y medio de dificultades económicas relacionadas, entre otros factores, con la caída de inversiones en los yacimientos».

También aseguró que durante los últimos meses el municipio logró mejorar su administración financiera, regularizar pagos a proveedores y ejecutar obras con recursos propios.

Por otra parte, manifestó preocupación por el desplazamiento de inversiones hacia otras provincias y consideró necesario generar condiciones que permitan a 25 de Mayo integrarse al desarrollo del corredor energético de Vaca Muerta.

Cuestionamientos al Gobierno provincial y definiciones políticas

Durante la entrevista, Monsalve también expresó diferencias con la administración provincial encabezada por Sergio Ziliotto.

El intendente consideró que «25 de Mayo no recibió el acompañamiento que esperaba en materia de infraestructura y asistencia económica, y planteó que su posicionamiento político podría haber influido en esa situación».

Como ejemplo, mencionó la distribución de recursos destinados a enfrentar las consecuencias de los fenómenos climáticos y las dificultades que, según afirmó, encuentra el municipio para intervenir en sectores bajo jurisdicción provincial.

Asimismo, cuestionó aspectos del régimen municipal pampeano, al considerar que limita la autonomía de las comunas para gestionar inversiones y financiamiento directamente.

En cuanto a su futuro político, no confirmó una nueva candidatura, aunque reconoció que, si decide presentarse nuevamente, lo haría dentro de un frente integrado por La Libertad Avanza, el PRO y otros sectores afines.

Monsalve explicó que la decisión también dependerá de cuestiones familiares, debido al desgaste que significó su experiencia en la función pública.

No obstante, sostuvo que mantiene una buena relación con referentes nacionales y destacó las oportunidades que, a su entender, podría representar una mayor articulación entre Nación, Provincia y Municipio.

Agua potable: una obra prioritaria para la localidad

Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con el abastecimiento de agua, una problemática histórica de 25 de Mayo, particularmente durante la temporada de verano.

Monsalve explicó que el municipio consiguió avanzar en gestiones ante Nación para desarrollar una obra destinada a incrementar el suministro de agua hacia la comunidad.

Recordó que previamente se construyeron, con fondos municipales, aproximadamente 180 metros de galerías filtrantes, que actualmente permiten mejorar la captación.

Sin embargo, aclaró que el proyecto gestionado ante Nación apunta principalmente a garantizar una mayor disponibilidad de agua en los domicilios y no incluye, en esta primera etapa, la construcción de una planta potabilizadora.

“Lo que quiero lograr en esta gestión, en esta primera etapa, es que el agua llegue a las casas”, afirmó.

El intendente explicó que una planta potabilizadora constituye una segunda instancia, para la cual ya se presentó un proyecto, aunque reconoció que su elevado costo exige financiamiento provincial, nacional o internacional.

También mencionó los problemas que genera la presencia de sedimentos en el río Colorado, que obliga a realizar mantenimiento y reemplazos de bombas y filtros.

El gas natural, otro de los objetivos pendientes

Hacia el cierre de la entrevista, Monsalve anticipó que otro de los proyectos que pretende impulsar es la extensión de la red de gas natural.

Señaló que todavía existen numerosos barrios de 25 de Mayo sin acceso a este servicio y aseguró que el municipio cuenta con planos y estudios de factibilidad técnica para avanzar cuando se consiga financiamiento.

El jefe comunal reconoció que la prioridad inmediata continúa siendo resolver el abastecimiento de agua, aunque expresó su intención de gestionar recursos para otras obras esenciales.

Una localidad que busca aprovechar su potencial

Finalmente, Monsalve insistió en que 25 de Mayo cuenta con recursos naturales, actividad petrolera, tierras productivas y una ubicación estratégica que podrían favorecer su desarrollo económico.

Sin embargo, sostuvo que para aprovechar esas posibilidades se necesitan inversiones, infraestructura y acuerdos institucionales.

En ese escenario, el intendente planteó que la recuperación de la Ruta 151, la mejora del abastecimiento de agua y el crecimiento de la actividad petrolera constituyen tres ejes fundamentales para el futuro de 25 de Mayo.

También dejó en claro que, más allá de sus diferencias políticas con el Gobierno provincial, considera indispensable avanzar en mecanismos de coordinación que permitan concretar las obras que la comunidad reclama desde hace años.