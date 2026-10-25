Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante las intensas lluvias

El gobernador Rolando Figueroa anunció la medida ante las precipitaciones extraordinarias y el colapso de parte de la infraestructura pluvial. También destacó las inversiones en obras públicas y anticipó nuevas intervenciones en educación, salud y seguridad.

El gobernador Rolando Figueroa anunció que la provincia de Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses, en respuesta a las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño y sus efectos sobre distintas localidades.

Ante este escenario, el gobierno provincial conformó un comité para coordinar acciones preventivas y de respuesta frente a posibles contingencias meteorológicas. Además, se mantienen las inversiones en obras pluviales y aluvionales destinadas a reducir los riesgos derivados de las precipitaciones.

En relación con la crecida del río Neuquén, Figueroa señaló la necesidad de evaluar una represa de gran envergadura sobre ese curso de agua. Sin embargo, la iniciativa requeriría una inversión importante y un plazo prolongado de ejecución.

Inversiones en infraestructura

El gobernador también repasó las inversiones realizadas para reducir el déficit de infraestructura provincial. Según detalló, al asumir la gestión encontró una deuda de infraestructura estimada en 4.000 millones de dólares y ya se habían invertido algo más de 2.000 millones. Para 2027, el presupuesto previsto para obra pública asciende a 1.800 millones de dólares.

En materia educativa, indicó que el crecimiento de la población genera nuevas demandas de establecimientos escolares y aulas. En ese contexto, la provincia proyecta construir cerca de 150 aulas por año para responder a las necesidades asociadas a la llegada de familias migrantes. También destacó la ejecución de 100.000 metros cuadrados de infraestructura escolar y el objetivo de reemplazar las aulas tráiler que recibió la actual gestión.

En salud, remarcó la continuidad de las inversiones en hospitales y otros establecimientos, mientras que en seguridad destacó la construcción de infraestructura penitenciaria con capacidad para alojar a 1.000 personas privadas de la libertad.

Además, anticipó mejoras en las 73 comisarías de la provincia, con el objetivo de aliviar la sobrecarga de las dependencias policiales.

El gobierno provincial busca responder a las demandas actuales y acompañar el crecimiento demográfico y económico de Neuquén mediante obras de infraestructura, servicios públicos y equipamiento estatal.