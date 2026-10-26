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Catriel: Alumnos reclaman por obras que permitan llegar al colegio

C25N
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Catriel: Alumnos reclaman por obras que permitan llegar al colegio

Alumnos del C.E.T. N.º 21 realizan una sentada para reclamar una solución a un problema que, según denunciaron, lleva 15 años sin respuestas: el estado de las calles que conducen al colegio.

Cuando llueve, el barro complica el acceso a la escuela. Algunos alumnos deben atravesar dificultades para llegar a clases y otros, directamente, no pueden asistir”, dijo uno de ellos en diálogo con radio “Alas”.

Theo, en representación de sus compañeros, solicitó la presencia de autoridades municipales y educación para hacer entrega de un petitorio enumerando lo expuesto en la entrevista.

ASFALTO Y MANTENIMIENTO PARA PODER LLEGAR A ESTUDIAR.

La obra que reclaman los estudiantes (asfalto en calle Benigar), ya fue anunciada por la Intendente Salzotto en oportunidad del ultimo aniversario de la ciudad el pasado 19 de Junio. Ocurre no se sabe aùn si el financiamiento para la misma ha sido posible.

El CET 21 es el único colegio que no tiene los accesos con asfalto lo que implica que cada vez que llueve es prácticamente imposible llegar y ello perjudica a alumnos, padres y docentes.

La medida continuará hasta tanto tengan alguna respuesta, dijeron

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