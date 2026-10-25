Río Negro supera el crecimiento nacional en la venta de combustibles y consolida una señal positiva para su economía

Durante septiembre, las estaciones de servicio rionegrinas comercializaron 40,2 millones de litros, un 3,82% más que un año atrás. El incremento casi duplicó el promedio nacional y superó al registrado en Neuquén. En todo el país, el mercado volvió a crecer después de siete meses consecutivos de caídas, impulsado principalmente por el gasoil, mientras la nafta súper continúa mostrando signos de debilidad.

El mercado argentino de combustibles comenzó a mostrar señales de recuperación durante septiembre de 2026, aunque con diferencias importantes entre provincias y tipos de productos. Después de siete meses consecutivos de contracción interanual, las ventas en las estaciones de servicio volvieron a terreno positivo y dejaron un dato especialmente relevante para la Patagonia: Río Negro creció por encima del promedio nacional y mostró un desempeño superior al de Neuquén.

De acuerdo con el informe mensual elaborado por el portal especializado Surtidores, sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación, durante septiembre se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos de combustibles en todo el país, equivalentes a más de 1.403 millones de litros.

El volumen representó un incremento del 1,96% respecto de septiembre de 2025, cuando se habían vendido 1.376.837 metros cúbicos.

El resultado adquiere relevancia porque interrumpe una tendencia negativa que se había extendido durante siete meses. En agosto, por ejemplo, las ventas todavía registraban una caída interanual del 2,19%.

Sin embargo, el repunte no fue uniforme. Mientras algunos distritos experimentaron crecimientos importantes, otros continuaron mostrando retrocesos, una situación que también se reflejó en las diferencias de consumo entre naftas y gasoil.

Río Negro creció 3,82% y superó el desempeño de Neuquén

Uno de los datos más destacados del relevamiento aparece en Río Negro, donde las estaciones de servicio comercializaron 40.258 metros cúbicos de combustibles durante septiembre, frente a los 38.775 registrados en el mismo mes del año anterior.

La diferencia equivale a 1,48 millones de litros adicionales vendidos en un año, lo que representa un crecimiento interanual del 3,82%.

Con este desempeño, la provincia prácticamente duplicó el ritmo de expansión del mercado argentino, que avanzó 1,96%.

La comparación con Neuquén también resulta significativa. La provincia vecina registró ventas por 37.103 metros cúbicos, con una mejora interanual del 1,93%. En términos porcentuales, Río Negro creció casi el doble y, además, comercializó un volumen total superior.

Ventas de combustibles — septiembre 2026

Río Negro: +3,82% 40.258 m³

Neuquén: +1,93% 37.103 m³

Argentina: +1,96% 1.403.856 m³

Fuente: informe Surtidores, septiembre de 2026. Comparación con septiembre de 2025.

El comportamiento rionegrino resulta especialmente interesante en un contexto de expansión de las actividades vinculadas a Vaca Muerta y de ejecución de grandes proyectos de infraestructura energética en la provincia.

El desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), las inversiones en infraestructura gasífera y el movimiento de empresas contratistas y servicios asociados conforman un escenario de mayor actividad económica en distintas localidades rionegrinas.

En ese contexto, el incremento en las ventas de combustibles podría estar vinculado, al menos parcialmente, con una mayor circulación de vehículos particulares, transporte de cargas y unidades afectadas a actividades productivas.

No obstante, los datos disponibles no permiten establecer cuánto del crecimiento corresponde específicamente a la actividad petrolera, las obras de infraestructura o el consumo de los hogares. El informe presenta los volúmenes provinciales totales, sin desagregar la demanda por sector económico.

Esa distinción resulta importante para interpretar el indicador: el aumento del despacho de combustibles es una señal favorable de actividad, pero por sí solo no alcanza para determinar qué sectores explican la recuperación.

El gasoil fue el verdadero motor de la recuperación nacional

El análisis por productos permite comprender mejor lo ocurrido durante septiembre.

Mientras las ventas de naftas, consideradas en conjunto, disminuyeron un 1,27% interanual, el gasoil avanzó 6,29%, convirtiéndose en el principal sostén de la recuperación del mercado.

El gasoil grado 3, asociado a formulaciones de mayor calidad, encabezó las subas con un crecimiento del 6,61%, hasta alcanzar los 248.068 metros cúbicos.

En tanto, el gasoil grado 2 aumentó 6,08% y llegó a 378.053 metros cúbicos comercializados.

Entre ambos segmentos concentraron aproximadamente 626 millones de litros vendidos durante el mes.

Esta evolución tiene una lectura económica relevante. El gasoil es un insumo fundamental para el transporte de cargas, la actividad agropecuaria, la logística y numerosas operaciones industriales.

Por lo tanto, su recuperación puede interpretarse como una señal de mayor utilización de combustibles vinculados con actividades productivas.

Sin embargo, también deben considerarse factores estacionales y diferencias en los patrones de abastecimiento, por lo que un solo mes de crecimiento no permite confirmar una recuperación sostenida de la economía.

Las naftas muestran que la recuperación todavía es desigual

El comportamiento de las naftas ofrece una imagen diferente de la observada en el gasoil.

La nafta súper, el combustible de mayor volumen de ventas en las estaciones de servicio argentinas, registró una caída interanual del 2,17%.

Durante septiembre se comercializaron 570.688 metros cúbicos, frente a los 583.318 correspondientes al mismo período de 2025.

La nafta premium, en cambio, mostró una recuperación del 1,27%, con ventas por 207.047 metros cúbicos.

Pese a este resultado positivo, el incremento del segmento premium no alcanzó para compensar el retroceso de la súper.

En consecuencia, las ventas totales de naftas se mantuvieron por debajo de los niveles registrados un año atrás.

Esta diferencia introduce un elemento central para el balance del mercado: la recuperación de septiembre estuvo sostenida por el gasoil, mientras el conjunto de las naftas continuó en retroceso.

El dato obliga a mantener cierta prudencia al momento de interpretar la recuperación general, ya que no todos los segmentos del consumo acompañaron la mejora.

El mapa provincial: crecimiento dispar y una Patagonia con realidades diferentes

El relevamiento muestra que 14 de las 24 jurisdicciones argentinas registraron incrementos interanuales en la comercialización de combustibles.

La Pampa encabezó el crecimiento nacional, con una suba del 14,04%, seguida por Entre Ríos, con 7,14%, y Santa Fe, con 7,06%.

En contraste, Santa Cruz presentó una caída del 8,97%, mientras Chubut retrocedió 5,58% y Tierra del Fuego disminuyó 5,29%.

La situación deja un mapa heterogéneo en la Patagonia, donde Río Negro y Neuquén lograron resultados positivos mientras otras provincias de la región continuaron en terreno negativo.

Provincia Ventas septiembre Variación interanual La Pampa 27.487 m³ +14,04% Río Negro 40.258 m³ +3,82% Neuquén 37.103 m³ +1,93% Tierra del Fuego 7.885 m³ -5,29% Chubut 28.869 m³ -5,58% Santa Cruz 15.732 m³ -8,97%

En cuanto a los volúmenes absolutos, Buenos Aires mantuvo el liderazgo nacional, con 496.193 metros cúbicos comercializados. Córdoba ocupó el segundo lugar, con 150.253 metros cúbicos, seguida por Santa Fe, con 117.879.

YPF concentra más de la mitad del mercado argentino

El informe también permite analizar cómo se distribuyeron las ventas entre las principales compañías comercializadoras.

YPF mantuvo ampliamente su liderazgo nacional, con 778.795 metros cúbicos vendidos durante septiembre, un crecimiento interanual del 2,91%.

La petrolera de mayoría estatal concentró aproximadamente el 55,5% del mercado, una participación que refleja su predominio dentro de la red de estaciones de servicio del país.

Shell ocupó el segundo lugar, con 309.463 metros cúbicos y una caída del 0,70%, mientras Axion Energy alcanzó los 170.614 metros cúbicos, con un incremento del 2,25%.

Puma Energy, por su parte, registró un crecimiento del 3,59%, con ventas por 78.366 metros cúbicos.

Entre las variaciones porcentuales se destacó Refinor, que incrementó sus ventas un 31,63%, aunque sobre una base de comercialización considerablemente menor a la de las principales compañías.

En sentido contrario, Gulf presentó una contracción del 10,94%.

Una señal favorable para Río Negro, pero todavía no una recuperación consolidada

El balance de septiembre permite identificar dos tendencias que merecen seguimiento.

Por un lado, el mercado nacional logró interrumpir siete meses consecutivos de caídas y volvió a registrar un crecimiento interanual, apoyado fundamentalmente en la mayor comercialización de gasoil.

Por otro, Río Negro mostró un desempeño superior al promedio argentino y al de Neuquén, una diferencia que adquiere particular interés por el proceso de transformación productiva que atraviesa la provincia.

La construcción de nueva infraestructura energética, el desarrollo de proyectos de exportación y el movimiento de servicios asociados a Vaca Muerta configuran un escenario en el que la demanda de combustibles constituye uno de los indicadores que vale la pena observar.

Pero el desafío será determinar si este crecimiento se mantiene durante los próximos meses y si logra extenderse al conjunto de los productos.

Para Río Negro, el dato de septiembre es positivo: vendió más combustibles que un año atrás y creció casi el doble que el promedio nacional. Lo que todavía resta comprobar es si se trata del comienzo de una tendencia sostenida, capaz de acompañar la expansión de la actividad productiva provincial, o de una recuperación puntual dentro de un mercado que aún presenta señales contrapuestas.

En definitiva, septiembre dejó un cambio de dirección en las estadísticas nacionales y una señal favorable para Río Negro. La continuidad de esa mejora será la que permita dimensionar su verdadero alcance económico.