Río Negro forma mano de obra de elite para liderar los grandes megaproyectos energéticos del país

En un contexto nacional atravesado por la pérdida de puestos de trabajo y la recesión en el rubro de la construcción, la provincia de Río Negro busca posicionarse a contramano a través de la formación estratégica de mano de obra local.

Este mes comenzó una capacitación intensiva en soldadura automática y robótica en los talleres de la empresa Víctor Contreras en La Boca (Buenos Aires), destinada a preparar a operarios rionegrinos para los grandes proyectos energéticos de la región, como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el desarrollo del GNL.

La iniciativa, impulsada de forma conjunta por el Gobierno provincial, la Uocra y la UTE de capitales argentino-italianos, incluye a 12 trabajadores becados provenientes de localidades como Viedma, Allen, Regina, Valcheta, General Roca y la Zona Atlántica. La instrucción está a cargo de 15 instructores especializados llegados desde la India y se extenderá por 30 días.

En diálogo con Radio Noticias (105.5 MHz), la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, definió la puesta en marcha del programa como un hecho inédito para el desarrollo laboral patagónico.

“Es un momento histórico para Río Negro y para sus trabajadores. Haber tenido el honor de representar a nuestra provincia en el inicio de estos cursos me llenó de mucha emoción. Estamos ante un oficio muy buscado no solo en la provincia o el país, sino a nivel mundial”, expresó la funcionaria.

De la experiencia con técnicos extranjeros a la mano de obra rionegrina

El uso de tecnología robótica y automatizada resulta fundamental para el sellado de los grandes ductos por donde se transportarán hidrocarburos (gas y petróleo). Avilez recordó que en las primeras etapas de las obras hidrocarburíferas se debió recurrir a personal extranjero debido a la falta de especialistas locales en la materia.

“Cuando iniciamos con el ducto Vaca Muerta Sur, el contingente encargado de esa soldadura eran especialistas turcos. En las fiscalizaciones veíamos que necesariamente teníamos que fortalecer esa formación para que, en la próxima oportunidad, esos puestos fueran para rionegrinos. Y la oportunidad llegó”, detalló Avilez.

Un dato destacado de esta cohorte es la participación de una mujer dentro del grupo de becados, quien se convertirá en la primera soldadora de alta especialización robótica del país.

Esquema tripartito y cumplimiento de la Ley 80/20

La funcionaria remarcó que esta instancia formativa forma parte de las exigencias establecidas por la legislación provincial, la cual busca garantizar que el impacto de la actividad energética quede asentado en el territorio.

“El Gobernador tomó la decisión de que estos proyectos beneficien directamente a los rionegrinos a través de la Ley 80/20. En esa norma se sumó la etapa de formación y el compromiso de la responsabilidad social empresarial, creando un esquema tripartito entre Estado, gremios y empresas para dejar mano de obra instalada. Estamos convencidos de que los rionegrinos tienen talento y ganas de aprender; desde la política tenemos que acompañar para que se dé esa transmisión de conocimiento”, afirmó.

Asimismo, Avilez subrayó que, tras culminar los 30 días de formación teórica y práctica en Buenos Aires, los equipos capacitados retornarán para insertarse de manera inmediata en las obras en marcha en la provincia, abriéndoles además la posibilidad de calificar en proyectos internacionales a futuro.

En paralelo, la titular de la cartera laboral sostuvo que la provincia mantiene controles y fiscalizaciones permanentes sobre los frentes de obra en el territorio (como el proyecto Calcatreu, Duplicar Norte y las estaciones intermedias en Allen) para asegurar el cumplimiento del cupo de mano de obra local y defender los niveles de empleabilidad regional.