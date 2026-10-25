Catriel: policía agredido salvajemente tras persecución

Una persecución policial terminó de la peor manera para un efectivo de la comisaría 9º. Fue atacado, golpeado y perdió varias piezas dentales.

Según trascendió, una patrulla policial fue alertada sobre dos masculinos que intentaban abrir vehículos para robarles ruedas de auxilio en la zona donde funciona el circo. Identificados, comenzaron con una persecución (auto rojo) que se extendió pro varias cuadras por calle Còrdoba, hasta que los perseguidos ingresaron a un domicilio de Avda San Martín al 700. Los uniformados (un masculino y una femenina), descendieron para identificara los prófugos. Lejos de acatar la orden policial, fueron agredidos por los mismos sumándose otros integrantes de la familia.

El policía recibió golpes y patadas que le provocaron traumatismos, perdida de piezas dentales y fractura de maxilar.

Se tramita denuncia penal por resistencia, agresión a la autoridad con lesiones graves.

Y denuncia por robo.

Noticia en desarrollo……