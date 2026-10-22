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Catriel: secuestraron una motocicleta con pedido vigente por hurto

C25N
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Catriel: secuestraron una motocicleta con pedido vigente por hurto

Personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) Zona II de Catriel secuestró una motocicleta Honda XR 250 que registraba un pedido de secuestro vigente por hurto. El procedimiento se llevó a cabo este lunes 19 de octubre, en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la ciudad.

El operativo tuvo lugar en la intersección de avenida San Martín y Jujuy, donde los efectivos interceptaron el rodado para realizar las verificaciones correspondientes. Al consultar el sistema CRE 911, constataron que la motocicleta presentaba un requerimiento judicial vigente.

Ante esta situación, el personal policial procedió al secuestro del vehículo y al traslado de la conductora, una mujer mayor de edad, a la Unidad 9° de Catriel, con el objetivo de avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se iniciaron actuaciones judiciales por presunto encubrimiento, mientras se llevan adelante las diligencias para establecer las circunstancias del hecho.

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