Ruta 151: Nación confirmó mejoras en siete kilómetros en zona El Sauzal

El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que en los próximos días comenzarán los trabajos de bacheo en seis kilómetros y que luego se colocará una nueva carpeta asfáltica en otro tramo de un kilómetro.
La Ruta Nacional 151 tendrá mejoras en un tramo de siete kilómetros, a partir de trabajos de mantenimiento y repavimentación que se ejecutarán en las próximas semanas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, recordó que las tareas habían sido anunciadas el 11 de septiembre y señaló que los primeros avances se verán próximamente.
Según precisó, en los próximos días se realizará el bacheo de seis kilómetros, mientras que en las semanas siguientes se colocará una nueva carpeta asfáltica en otro kilómetro.
De esta manera, se prevé mejorar las condiciones de circulación en un total de siete kilómetros de la ruta, un corredor importante para la conectividad y el transporte en la región.
Adrian Ravier
A raíz de una reunión que compartimos hace unas semanas con el Jefe de Gabinete, @diegosantilli, y con el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, el Gobierno Nacional avanza en dos obras de infraestructura para La Pampa: 📍 Agua para 25 de Mayo: un nuevo acueducto, con 3.000 metros de cañería, ampliará el sistema de abastecimiento para 15.000 vecinos. La obra comenzará en marzo de 2027. Mi agradecimiento a @diegosantilli y a Bartolomé Heredia, Secretario de Obras Públicas que escucharon este pedido tan necesario para los pampeanos de 25 de Mayo y dieron una pronta respuesta! Esta buena noticia complementa la que ya se había anunciado el 11 de septiembre para la mejora de un tramo de la Ruta Nacional 151 donde se podrán ver avances en breve. En los próximos días, se llevará a cabo el bacheo de 6 km, y en las próximas semanas se colocará una nueva carpeta asfáltica en otro kilómetro. En total, serán 7 km en mejores condiciones para circular. Se siguen sumando las buenas noticias para los pampeanos. Avanza La Pampa!