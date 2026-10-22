Ruta 151: Nación confirmó mejoras en siete kilómetros en zona El Sauzal

El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que en los próximos días comenzarán los trabajos de bacheo en seis kilómetros y que luego se colocará una nueva carpeta asfáltica en otro tramo de un kilómetro.

La Ruta Nacional 151 tendrá mejoras en un tramo de siete kilómetros, a partir de trabajos de mantenimiento y repavimentación que se ejecutarán en las próximas semanas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, recordó que las tareas habían sido anunciadas el 11 de septiembre y señaló que los primeros avances se verán próximamente.

Según precisó, en los próximos días se realizará el bacheo de seis kilómetros, mientras que en las semanas siguientes se colocará una nueva carpeta asfáltica en otro kilómetro.

De esta manera, se prevé mejorar las condiciones de circulación en un total de siete kilómetros de la ruta, un corredor importante para la conectividad y el transporte en la región.

Adrian Ravier

@AdrianRavier