Catriel: trabajador petrolero se accidento en equipo de perforación. Su estado es delicado

Un trabajador cayo mientras realizaba tareas en un equipo de perforación. Se encuentra internado en Neuquèn. Su estado es delicado confirmaron desde el Sindicato Petrolero.

El accidente ocurrió en horas de la noche del lunes en el yacimiento “Ramblones”, pozo 1.040, equipo “Suren 3” de la empresa Petróleos Sudamericanos.

Según se supo, por razones que son materia de investigación, el trabajador (33), estaba realizando tareas propias de equipo, en un momento cae a la base de equipo lo le provoca traumatismo grave de cráneo.

Se activaron los protocolos correspondientes y fue trasladado a Clínica Peròn y luego a la Clínica Pasteur de Neuquèn donde permanece en Terapia Intensiva con pronostico reservado.